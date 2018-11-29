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Елена Ваенга приглашает минчан на концерт-исповедь в рамках большого тура по Беларуси

30.11.2018 10:45 — Разное | Tut.by  
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Российская эстрадная певица Елена Ваенга едет с гастрольным туром по Беларуси. В Минске певица выступит 8 апреля следующего года во Дворце Республики.


Фото предоставлено организаторами

Елена Ваенга завоевала любовь слушателей артистичностью натуры, вокальными данными и напористым характером. Она считает, что искусство должно быть честным. На данный момент у нее 8 авторских альбомов.

Елена Ваенга — это заслуженная певица российской эстрады. Но, наверное, не все знают, что она также является и талантливой актрисой, автором текстов и музыки своих песен. К какому жанру можно отнести творчество Ваенги? Ко многим — это и песни военных лет, баллада, блюз, шансон, романс, рок-н-ролл. На своем сольном концерте Елена Ваенга, помимо новых хитов, также исполнит свои известные песни: «Шопен», «Аэропорт», «Королева», «Невеста», «Нева».

Выходя на сцену, Елена не просто исполняет свои произведения, она приглашает слушателя на свою исповедь. Каждый ее концерт — это монолог со зрителем — идеи вечного и особо значимого сегодня.

Когда и где:

Сколько: от 45 до 195 рублей.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Российская эстрадная певица Елена Ваенга едет с гастрольным туром по Беларуси. В Минске певица выступит 8 апреля следующего года во Дворце Республики.
 
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