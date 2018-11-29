Внешний госдолг Беларуси за январь-октябрь вырос на 0,3%, до $16,8 млрд

Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 ноября 2018 года составил $16,8 млрд, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на $42,7 млн, или на 0,3%, сообщает министерство финансов.

В октябре внешний госдолг вырос на 1,8% (почти на $300 млн) после снижения на 0,6% в сентябре. По итогам 9 месяцев отмечалось снижение внешнего госдолга на 1,1%.

В январе-октябре Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $1 млрд 997,9 млн, в том числе в октябре на $279,5 млн. В структуре привлеченных средств на долю кредитов правительства и банков России приходится $739,2 млн (в октябре рост на $70,5 млн), еврооблигаций - $600 млн, кредитов банков Китая - $325,9 млн, ЕФСР - $200 млн (привлечены в октябре), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) - $128,7 млн, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) - $4,1 млн.

По данным Минфина, на погашение внешнего государственного долга за январь-октябрь направлено $1 млрд 809,4 млн. В том числе $800 млн выплачено по еврооблигациям, $336,8 млн - правительству РФ, $341,4 млн - банкам КНР, $264,8 млн - ЕФСР, $64,7 млн - МБРР, $0,7 млн - США, $1 млн - ЕБРР и СИБ.

Таким образом, по итогам 10 месяцев Беларусь привлекла на чистой основе $188,5 млн.

Внутренний госдолг на 1 ноября составил Br9,6 млрд, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на 4,3%, или на Br392,5 млн.

За отчетный период размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $325,3 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $309,8 млн и Br23,1 млн.

Совокупный госдолг Беларуси увеличился за январь-октябрь на Br2,9 млрд, или на 6,9% (в октябре рост 1,1% после увеличения в сентябре на 1,4%) до Br45,1 млрд на 1 ноября.

Как сообщалось, по состоянию на 1 января 2018 года внешний госдолг Беларуси достиг $16,7 млрд (30,7% ВВП), увеличившись за прошлый год на 22,6%. Внутренний госдолг возрос на 10,3% - до Br9,2 млрд (8,6% ВВП).