Более 100 человек сбежали из индонезийской тюрьмы во время молитвы

Индонезийская полиция сообщила о бегстве 113 человек из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.

"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает АП.

Отмечается, что 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе.

Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.