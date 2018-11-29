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Более 100 человек сбежали из индонезийской тюрьмы во время молитвы
Индонезийская полиция сообщила о бегстве 113 человек из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его информации, побег произошел после того, как 720 осужденным позволили выйти из камер для совершения намаза.
"Они нейтрализовали охранников, хотя ранения не были серьезными", - отмечает АП.
Отмечается, что 26 человек были задержаны, в то время как еще 87 остаются на свободе.
Полиция Банда-Ачеха перекрыла дороги в городе и продолжает поиски беглецов.
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Индонезийская полиция сообщила о бегстве 113 человек из тюрьмы в городе Банда-Ачех на западе страны, передает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс". По его...
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