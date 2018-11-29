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Нацбанк разрешит белорусам открывать счета за границей
Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках.
«В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках», - заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.
Все эти меры предусмотрены в новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле.
В документе предусмотрены меры либерализации и для юрлиц: , установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала, при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами Беларуси, установить сроки репатриации валютной выручки в контрактах предприятий,
В Нацбанке напомнили, что уже увеличены сроки завершения внешнеторговых операций, отменена целевая покупка иностранной валюты и обязательная продажа валютной выручки. В Нацбанке
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Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках.
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