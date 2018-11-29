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Нацбанк разрешит белорусам открывать счета за границей

30.11.2018 10:33 — Разное | БДГ  
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Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках.

«В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках», - заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Все эти меры предусмотрены в новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле.

В документе предусмотрены меры либерализации и для юрлиц: , установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала, при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами Беларуси, установить сроки репатриации валютной выручки в контрактах предприятий, передает БелТА.

В Нацбанке напомнили, что уже увеличены сроки завершения внешнеторговых операций, отменена целевая покупка иностранной валюты и обязательная продажа валютной выручки. В Нацбанке тогда отметили, что  отмена ограничений даст большую свободу предпринимательской деятельности и позволит снизить административные издержки субъектов хозяйствования, станет дополнительным шагом в направлении гармонизации валютного законодательства в рамках ЕАЭС и сформирует предпосылки для последующей отмены иных ограничений и обременений, установленных валютным законодательством Беларуси.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках.
 
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