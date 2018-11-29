Нацбанк разрешит белорусам открывать счета за границей

Национальный банк Беларуси в 2019 году планирует снять ограничения на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках.

«В 2019 году планируется снятие ограничений на открытие физическими лицами счетов в иностранных банках», - заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц.

Все эти меры предусмотрены в новой редакции закона о валютном регулировании и валютном контроле.

В документе предусмотрены меры либерализации и для юрлиц: , установление регистрационного порядка проведения юридическими лицами валютных операций, связанных с движением капитала, при открытии и использовании счетов юрлицами за пределами Беларуси, установить сроки репатриации валютной выручки в контрактах предприятий, передает БелТА.