В Пинском районе сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения о необходимости замены шин на зимние

Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, недопущению дорожно-транспортных происшествий 30 ноября 2018 года силами ГАИ, ДПС, МОБ на территории Пинского района будет проводится Единый день безопасности дорожного движения по теме «Зима» на колесах — не будет заносов!».



Цифры печальной статистики привели корреспонденту pinsknews.by в Госавтоинспекции Пинского РОВД. Так, за истекший период года на территории Пинского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий в которых 5 человек погибли, 16 получили телесные повреждения, одно ДТП произошло по вине пьяного водителя.

В Госавтоинспекции отметили, что основными причинами совершения ДТП в зимний период является несвоевременная замена шин на транспортных средствах, неправильный выбор скоростного режима на заснеженных участках автомобильных дорог, несоблюдение дистанции до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства.

В период проведения Единого дня безопасности дорожного движения сотрудники ОВД проведут профилактические беседы в трудовых коллективах, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района о необходимости современной замены шин на зимний период, а также проинформируют водителей об основных направлениях подготовки транспорта в условиях зимы и особенностях вождения в зимний период.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте бдительны и дисциплинированы на дорогах. Помните — дорога ошибок не прощает!