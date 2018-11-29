ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинском районе сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения о необходимости замены шин на зимние

30.11.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, недопущению дорожно-транспортных происшествий 30 ноября 2018 года силами ГАИ, ДПС, МОБ на территории Пинского района будет проводится Единый день безопасности дорожного движения по теме «Зима» на колесах — не будет заносов!».

В Пинском районе сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения о необходимости замены шин на зимние
Цифры печальной статистики привели корреспонденту pinsknews.by в Госавтоинспекции Пинского РОВД. Так, за истекший период года на территории Пинского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий в которых 5 человек погибли, 16 получили телесные повреждения, одно ДТП произошло по вине пьяного водителя.

В Госавтоинспекции отметили, что основными причинами совершения ДТП в зимний период является несвоевременная замена шин на транспортных средствах, неправильный выбор скоростного режима на заснеженных участках автомобильных дорог, несоблюдение дистанции до движущегося впереди в попутном направлении транспортного средства.

В период проведения Единого дня безопасности дорожного движения сотрудники ОВД проведут профилактические беседы в трудовых коллективах, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района о необходимости современной замены шин на зимний период, а также проинформируют водителей об основных направлениях подготовки транспорта в условиях зимы и особенностях вождения в зимний период.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте бдительны и дисциплинированы на дорогах. Помните — дорога ошибок не прощает!

Comments are closed.

« Теперь Пинск подключён к порталу 115.бел
Новости дня
Новости разные
 
В Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния плит перекрытия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика