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В Пинском районе сегодня проходит Единый день безопасности дорожного движения о необходимости замены шин на зимние
30.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Во исполнение Указания УГАИ УВД Брестского облисполкома в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, недопущению дорожно-транспортных происшествий 30 ноября 2018 года силами ГАИ, ДПС, МОБ на территории Пинского района будет проводится Единый день безопасности дорожного движения по теме «Зима» на колесах — не будет заносов!».
В период проведения Единого дня безопасности дорожного движения сотрудники ОВД проведут профилактические беседы в трудовых коллективах, расположенных на территории г. Пинска и Пинского района о необходимости современной замены шин на зимний период, а также проинформируют водителей об основных направлениях подготовки транспорта в условиях зимы и особенностях вождения в зимний период.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте бдительны и дисциплинированы на дорогах. Помните — дорога ошибок не прощает!
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