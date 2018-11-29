ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рейтинг социального благополучия: Беларусь между Арменией и Непалом

30.11.2018 10:34 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Рейтинг социального благополучия: Беларусь между Арменией и Непалом

И хотя Беларусь в рейтинге социального благополучия опередила Россию и Украину, однако собственная позиция страны в текущем рейтинге ухудшилась по сравнению с предыдущими.

Беларусь заняла 89-е место в мировом рейтинге социального благополучия, который ежегодно публикует Legatum Institute.

В рейтинге его составители традиционно сравнили страны по 9 типовым параметрам: уровню развития экономики, бизнес-среды, эффективности госуправления, по уровню образования, здравоохранения, безопасности и личной свободы, а также по критериям развития социального капитала и экологической среды, пишет thinktanks.by.

Самой слабой стороной Беларуси, по мнению международных экспертов,  является уровень личных свобод. По этому параметру Беларусь заняла лишь  136-е место из 149. Также неважно дела в нашей стране обстоят с госуправлением (131-е место) и социальным капиталом (125-е место).

Самая высокая позиция Беларуси, 40-я, - по качеству экономики. Довольно неплохо Беларусь оценена в рейтинге по уровню образования - 45-е место, и по уровню безопасности - 51-е место. 

Россия в рейтинге заняла 96-е место, Украина - 111-е. 

Однако западные и северо-западные соседи существенно обошли Беларусь в Legatum Prosperity Index. Польша заняла 33-ю позицию, Литва - 36-ю, а Латвия - 40-ю. 

Лидером в общем рейтинге социального благополучия стала Норвегия, второе место заняла Новая Зеландия, третье - Финляндия.

При этом лидером по экономическим условиям названа Исландия, по бизнес-среде - США, по качеству управления и образования - Финляндия, по развитию системы здравоохрания - Сингапур, по безопасности - Норвегия, по личным свободам - Канада, по качеству социального капитала - Новая Зеландия, а по экологии - Словения.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И хотя Беларусь в рейтинге социального благополучия опередила Россию и Украину, однако собственная позиция страны в текущем рейтинге ухудшилась по сравнению с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Нацбанк разрешит белорусам открывать счета за границей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика