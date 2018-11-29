Рейтинг социального благополучия: Беларусь между Арменией и Непалом





И хотя Беларусь в рейтинге социального благополучия опередила Россию и Украину, однако собственная позиция страны в текущем рейтинге ухудшилась по сравнению с предыдущими.

Беларусь заняла 89-е место в мировом рейтинге социального благополучия, который ежегодно публикует Legatum Institute.

В рейтинге его составители традиционно сравнили страны по 9 типовым параметрам: уровню развития экономики, бизнес-среды, эффективности госуправления, по уровню образования, здравоохранения, безопасности и личной свободы, а также по критериям развития социального капитала и экологической среды, пишет thinktanks.by .

Самой слабой стороной Беларуси, по мнению международных экспертов, является уровень личных свобод. По этому параметру Беларусь заняла лишь 136-е место из 149. Также неважно дела в нашей стране обстоят с госуправлением (131-е место) и социальным капиталом (125-е место).

Самая высокая позиция Беларуси, 40-я, - по качеству экономики. Довольно неплохо Беларусь оценена в рейтинге по уровню образования - 45-е место, и по уровню безопасности - 51-е место.

Россия в рейтинге заняла 96-е место, Украина - 111-е.

Однако западные и северо-западные соседи существенно обошли Беларусь в Legatum Prosperity Index. Польша заняла 33-ю позицию, Литва - 36-ю, а Латвия - 40-ю.

Лидером в общем рейтинге социального благополучия стала Норвегия, второе место заняла Новая Зеландия, третье - Финляндия.

При этом лидером по экономическим условиям названа Исландия, по бизнес-среде - США, по качеству управления и образования - Финляндия, по развитию системы здравоохрания - Сингапур, по безопасности - Норвегия, по личным свободам - Канада, по качеству социального капитала - Новая Зеландия, а по экологии - Словения.