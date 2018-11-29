Раскладушка будущего. Какими будут смартфоны через 10 лет?

Первый iPhone увидел свет чуть больше 10 лет назад. Это был телефон с маленьким 3,5-дюймовым экраном и процессором от Samsung. Слишком простое решение на фоне популярных тогда слайдеров на любой вкус и цвет. Простое, но, как оказалось, верное. Стив Джобс и команда произвели настоящую революцию в дизайне и функционале мобильных телефонов. Сенсорный экран, который объединяет в себе множество функций (от фотокамеры до карманного телевизора), и минимализм в деталях — вот золотой стандарт смартфона, установленный 9 января 2007 года.

Если начало 2000-х — время экспериментов, поисков идеальной формулы смартфона, то сейчас индустрия вошла в колею и развивается в конкретном направлении. Грядут ли радикальные изменения во внешнем облике мобильных устройств? Чего ждать пользователям в ближайшие 10 лет?

Гибкий экран и возрождение раскладушки

Главный тренд смартфона будущего, на который сейчас ориентируются ведущие компании-производители, — гибкий экран. Так, на конференции SDC 2018 Samsung представила новый складной смартфон с гибким экраном Infinity Flex. В разложенном виде диагональ экрана равна 7,3 дюйма. Это ненамного меньше iPad mini 4 от Apple с его 7,9-дюймовой диагональю, а значит, новый смартфон будет конкурировать не только с телефонами, но и с планшетами. В «развернутом режиме» на экран можно выводить до 3 разных приложений. Также смартфон можно «закрыть», как книгу, тогда на верхней панели активируется дополнительный экран с диагональю 4,6 дюйма.

Сейчас Samsung активно работает над несколькими концепциями гибких экранов, среди них и Samsung Flex: экран, который можно будет скрутить в трубочку и носить на запястье, как браслет. Если верить инсайдерам, Apple не отстает от своего корейского конкурента и тоже работает над концепцией нового «складного» iPhone. Арт-концепты, предлагаемые разными аналитиками на просторах интернета, выглядят крайне футуристично. И дорого. О перспективах данного тренда АиФ.ru рассказал Эльдар Муртазин, владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group:

«Экраны становятся гибкими, и то, что сделал Samsung Infinity Flex, — это будущее, которое мы будем наблюдать в ближайшие 10-15 лет. Уже в этом году модель будет выпущена в массовое производство. Конечно, устройство пока нишевое из-за высокой цены. Но со временем цена будет падать, а смартфон станет доступен для более широкой аудитории».

Другой позиции придерживается Сергей Кузьмин, шеф-редактор Wyslacom Media. Он считает, что время экспериментов прошло, сейчас смартфон находится в своей «классической» стадии и радикальные нововведения попросту не приживутся:

«Гибкие экраны, как и модульные конструкции, — это все экзотика, и таковой она и останется. Все последние нестандартные модели, например, модульная модель от Motorola, — Moto Z — провалились в продаже. Потому что люди не понимают таких решений, особенно в России. То же самое с гибкими экранами. Да, Samsung представила смартфон с гибким экраном, его стоимость будет в районе 2 тысяч долларов, это явно не массовый рынок. К тому же гибкие экраны мы видели на выставках еще несколько лет назад. И эта идея никуда особо не продвинулась. Эксперименты — это очень здорово, но порой им лучше оставаться в лабораториях, где им самое место».

Долой разъемы и кнопки!

В 2016 году в последнем на тот момент iPhone 7 привычный аудиоразъем отсутствовал. Его функции перешли к фирменному Lightning-разъему, который также является разъемом для зарядки устройства. Многие пользователи такие изменения не одобрили, как когда-то не одобрили перенос кнопки включения с верхней панели на боковую в iPhone 6 и потом — исчезновение кнопки «Домой» из iPhone X. Даже такие незначительные изменения тяжело воспринимаются покупателями, однако к ним придется привыкнуть. Количество разъемов и кнопок будет неизменно сокращаться, ведь они только удорожают производство, а реальной необходимости в них больше нет, как уверяет Сергей Кузьмин: «А зачем, если регулировать громкость и активировать смартфон сегодня можно простым прикосновением к экрану?» Более того, благодаря технологии беспроводной зарядки отпадет необходимость и в разъеме под кабель.

«Если говорить о каких-то радикальных изменениях внешнего вида, то тут нас, скорее всего, ничего неожиданного не ждет. Мобильные устройства сейчас пришли к своему, можно сказать, классическому виду. Скорее всего, дизайн, заданный Apple, так и останется классикой. А изменения каких-то мелочей будут происходить постепенно, в течение нескольких лет, в общем, производителям есть над чем работать», — считает Кузьмин.

А что внутри?

Уже сегодня разработчики приложений для смартфонов активно используют технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Благодаря технологическим новшествам, в том числе увеличению количества камер и датчиков, возможности VR и AR расширятся, специализированный контент станет популярнее и приложений станет больше. Также все больше людей начнут активно пользоваться голосовым помощником, а он, в свою очередь, сможет выполнять гораздо больше задач. Например, «Яндекс» уже открыл сторонним разработчикам доступ к конструированию навыков для своего «голоса», — «Алисы» — а это значит, что скоро с помощью голосового помощника можно будет не только ставить напоминания и отправлять сообщения, но и заказать пиццу или такси, отправить цветы на день рождения или записаться на прием к врачу.