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В Борисовском районе мужчина выстрелил в человека и скрылся в лесу

30.11.2018 10:47 — Разное | Аргументы и факты  
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В Борисовском районе мужчина выстрелил в человека и скрылся в лесу
Фото из открытых источников

Происшествие случилось 29 ноября.

В 23:40 в милицию позвонил 27-летний житель деревни Оздятичи и сообщил, что в него стреляли и он ранен.

Он рассказал, что знает стрелка. Им оказался 40-летний житель соседней деревни Дроздино.

На место инцидента выехало руководство Борисовского РУВД, сотрудники уголовного розыска, следственно-оперативная группа. Прибывшие к месту происшествия правоохранители установили, что стрелок вместе с ружьем убежал в лес. Было решено ввести на территории Борисовского района план «Сирена», пишет БЕЛТА.

В результате стрелявшего мужчину задержали у одного из предполагаемых выходов из леса. Мужчина сопротивления не оказывал. Оружия при нём не было.

Согласно предварительной информации, причиной стрельбы стал конфликт на бытовой почве между двумя сельчанами. Не исключено, что усугубил ситуацию алкоголь, который стрелок выпил накануне.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.

 
 
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В отношении стрелка возбуждено уголовное дело.
 
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