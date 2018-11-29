В Ждановичах Mercedes сбил двух пешеходов: девушка погибла, парень в больнице

Смертельная авария произошла 29 ноября, около 21.50, в поселке Ждановичи Минского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

По предварительной информации, 41-летний водитель микроавтобуса Mercedes двигался по улице Вокзальной и совершил наезд на 25-летнюю девушку и 23-летнего парня.

В результате наезда девушка от полученных травм умерла на месте происшествия, парень с различными травмами госпитализирован. Пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.