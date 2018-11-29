Ставки по длинным депозитам в иностранной валюте становятся все менее предсказуемыми. FINANCE.TUT.BY проследил за тенденциями на рынке вкладов сроком на 2 и 3 года и, надо сказать, что ставки изменились во многих банках.
Вклады в долларах
В прошедшем месяце по долларовым депозитам ставу снизил Альфа-Банк (минус 0,7%).
На 0,2% (срок размещения 2 года) и 0,7% (срок размещения 3 года) поднял ставки Белинвестбанк. Белорусский народный банк повысил заработок по двухгодичному вкладу на 0,25% годовых, БТА Банк — на 0,35% годовых. Паритетбанк добавил к действующей ставке 0,2%, а РРБ Банк поднял ставку на целый процентный пункт по вкладу на 24 месяца.
Зато Банк БелВЭБ вовсе отказался предлагать вкладчикам вклады на 3 года, Белгазпромбанк исключил из продуктовой линейки депозиты в долларах сроком на 2 года.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,9% / 3,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
3%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
3%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
РРБ — Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ — Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
1,8% / 2,3%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,6
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
2,6%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
2,8% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,0−2,1%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2,7%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,8%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,3%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,7%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Банк, вклад
Срок, ставка
ВТБ Банк (Беларусь)
Окно возможностей
2 / 3 года
2,9% / 3,0%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
3%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
3%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,7%
РРБ — Банк
Европейский
2 года
3%
РРБ — Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
1,8% / 2,3%
Белагропромбанк
Максимум
2 года
2,6
Белагропромбанк
Стандарт
3 года
2,7%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
2,6%
Белгазпроманк
Стабильный
3 года
2,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
2,8% / 3,3%
БПС-Сбербанк
Сохраняй
751−1000 дней
2,0−2,1%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
2,7%
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,8%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
2,5% / 2,7%
Паритетбанк
Капитал
2 года
2,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
1,5%
Технобанк
Новый
2 года
2,3%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
2,7%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,2%
Вклады в евро
В сегменте евро Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк также закрыли возможность размещения денег на 2 и 3 года соответственно. Белинвестбанк поднял ставки на 1,25% (вклад на 2 года) и 1,4% (вклад на 3 года), по двухгодичным вкладам повысили ставки Идея Банк — на 0,4% — и Паритетбанк — на 0,55%.
Банк
Вклад
Срок
Ставка
Банк ВТБ (беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
0,5%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,1%
РРБ — Банк
Европейский
2 года
1%
РРБ — Банк
36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
1,9%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,9%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Банк, вклад
Срок
Ставка
Банк ВТБ (беларусь)
Окно возможностей
3 года
0,7%
МТБанк
Актуальный
2 года
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
24 месяца
0,5%
Белорусский народный банк
Лучшее будущее
36 месяцев
0,5%
Идея Банк
Валютный онлайн 24 плюс
2 года
2,1%
РРБ — БанкЕвропейский
2 года
1%
РРБ — Банк36 месяцев безотзывный
3 года
1%
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,15%
Белагропромбанк
Стандарт
2 / 3 года
1,6% / 1,8%
Беларусбанк
Интернет-депозит-тренд
2 года
2%
Беларусбанк
Классик
3 года
1,8%
Банк БелВЭБ
Персональный
2 года
1,9%
Белгазпромбанк
Стабильный
3 года
1,5%
Белинвестбанк
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,9%
БТА Банк
БТА Профит
2 года
0,8%
Банк Москва-Минск
Капитальный
2 / 3 года
1,0% / 2,0%
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,7%
Бережливые бабки
2 года
0,5%
Технобанк
Новый
2 года
1%
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,5%
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
2,2%
Вклады в российских рублях
Вот и начали двигаться ставки по депозитам в российских рублях: Альфа-Банк — скачок вверх на 1,5% годовых по обоим срокам размещения; Банк БелВЭБ — падение на 2% годовых; Белинвестбанк — рост на 0,3% по двухгодичному и падение на 0,1% по трехгодичному.