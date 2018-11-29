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Ставки по "длинным" вкладам в валюте выросли: куда можно вложиться на 2 или 3 года

30.11.2018 10:50 — Разное | Tut.by  
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Ставки по длинным депозитам в иностранной валюте становятся все менее предсказуемыми. FINANCE.TUT.BY проследил за тенденциями на рынке вкладов сроком на 2 и 3 года и, надо сказать, что ставки изменились во многих банках.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады в долларах

В прошедшем месяце по долларовым депозитам ставу снизил Альфа-Банк (минус 0,7%).

На 0,2% (срок размещения 2 года) и 0,7% (срок размещения 3 года) поднял ставки Белинвестбанк. Белорусский народный банк повысил заработок по двухгодичному вкладу на 0,25% годовых, БТА Банк — на 0,35% годовых. Паритетбанк добавил к действующей ставке 0,2%, а РРБ Банк поднял ставку на целый процентный пункт по вкладу на 24 месяца.

Зато Банк БелВЭБ вовсе отказался предлагать вкладчикам вклады на 3 года, Белгазпромбанк исключил из продуктовой линейки депозиты в долларах сроком на 2 года.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,9% / 3,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

3%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

3%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

РРБ — Банк

Европейский

2 года

3%

РРБ — Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

1,8% / 2,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,6

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

2,6%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

2,8% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,0−2,1%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2,7%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,3%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,7%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Банк, вклад

Срок, ставка

ВТБ Банк (Беларусь)

Окно возможностей

2 / 3 года

2,9% / 3,0%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

3%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

3%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,7%

РРБ — Банк

Европейский

2 года

3%

РРБ — Банк

36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

1,8% / 2,3%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

2,6

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

2,7%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

2,6%

Белгазпроманк

Стабильный

3 года

2,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

2,8% / 3,3%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

751−1000 дней

2,0−2,1%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2,7%

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,8%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,5% / 2,7%

Паритетбанк

Капитал

2 года

2,7%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

1,5%

Технобанк

Новый

2 года

2,3%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,7%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк также закрыли возможность размещения денег на 2 и 3 года соответственно. Белинвестбанк поднял ставки на 1,25% (вклад на 2 года) и 1,4% (вклад на 3 года), по двухгодичным вкладам повысили ставки Идея Банк — на 0,4% — и Паритетбанк — на 0,55%.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

0,5%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%
РРБ — Банк Европейский

2 года

1%
РРБ — Банк 36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

 Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

 Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

 Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

1,9%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,9%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%

Статусбанк

 Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Банк, вклад

Срок

Ставка

Банк ВТБ (беларусь)

Окно возможностей

3 года

0,7%

МТБанк

Актуальный

2 года

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

0,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

0,5%

Идея Банк

Валютный онлайн 24 плюс

2 года

2,1%
РРБ — БанкЕвропейский

2 года

1%
РРБ — Банк36 месяцев безотзывный

3 года

1%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,15%

Белагропромбанк

Стандарт

2 / 3 года

1,6% / 1,8%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

2%

Беларусбанк

Классик

3 года

1,8%

Банк БелВЭБ

Персональный

2 года

1,9%

Белгазпромбанк

Стабильный

3 года

1,5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,9%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

0,8%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

1,0% / 2,0%

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,7%
Бережливые бабки

2 года

0,5%

Технобанк

Новый

2 года

1%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,5%

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

2,2%

Вклады в российских рублях

Вот и начали двигаться ставки по депозитам в российских рублях: Альфа-Банк — скачок вверх на 1,5% годовых по обоим срокам размещения; Банк БелВЭБ — падение на 2% годовых; Белинвестбанк — рост на 0,3% по двухгодичному и падение на 0,1% по трехгодичному.

Банк

Вклад

Срок

Ставка

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

6,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

6,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

5,85%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 года

3%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

5,6% / 5,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

Банк, вклад

Срок, ставка

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,6%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

24 месяца

6,5%

Белорусский народный банк

Лучшее будущее

36 месяцев

6,5%

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

5,85%

Белагропромбанк

Максимум

2 года

7,5%

Белагропромбанк

Стандарт

3 года

6,5%

Беларусбанк

Интернет-депозит-тренд

2 года

8%

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

Банк БелВЭБ

Выдатны

2 года

3%

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

Белинвестбанк

Личный выбор

2 / 3 года

5,6% / 5,7%

БПС-Сбербанк

Сохраняй

501−1000 дней

6,1−6,3%

БТА Банк

БТА Профит

2 года

6,6%

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

5,5%

Паритетбанк

Капитал

2 года

7,2%

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

5%

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY проследил за тенденциями на рынке вкладов сроком на 2 и 3 года и, надо сказать, что ставки изменились во многих банках.
 
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