Ставки по длинным депозитам в иностранной валюте становятся все менее предсказуемыми. FINANCE.TUT.BY проследил за тенденциями на рынке вкладов сроком на 2 и 3 года и, надо сказать, что ставки изменились во многих банках.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Вклады в долларах

В прошедшем месяце по долларовым депозитам ставу снизил Альфа-Банк (минус 0,7%).

На 0,2% (срок размещения 2 года) и 0,7% (срок размещения 3 года) поднял ставки Белинвестбанк. Белорусский народный банк повысил заработок по двухгодичному вкладу на 0,25% годовых, БТА Банк — на 0,35% годовых. Паритетбанк добавил к действующей ставке 0,2%, а РРБ Банк поднял ставку на целый процентный пункт по вкладу на 24 месяца.

Зато Банк БелВЭБ вовсе отказался предлагать вкладчикам вклады на 3 года, Белгазпромбанк исключил из продуктовой линейки депозиты в долларах сроком на 2 года.

Банк Вклад Срок Ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 2,9% / 3,0% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 3% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 3% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% РРБ — Банк Европейский

2 года 3% РРБ — Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 1,8% / 2,3% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,6 Белагропромбанк Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 2,6% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 2,8% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй

751−1000 дней 2,0−2,1% БТА Банк БТА Профит

2 года 2,7% Банк Решение Online-решение

2 года 2,8% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 2,5% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 2,7% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,3% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,7% Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,2%

Банк, вклад Срок, ставка ВТБ Банк (Беларусь) Окно возможностей

2 / 3 года 2,9% / 3,0% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 3% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 3% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,7% РРБ — Банк Европейский

2 года 3% РРБ — Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 1,8% / 2,3% Белагропромбанк Максимум

2 года 2,6 Белагропромбанк Стандарт

3 года 2,7% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 2,6% Белгазпроманк Стабильный

3 года 2,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 2,8% / 3,3% БПС-Сбербанк Сохраняй

751−1000 дней 2,0−2,1% БТА Банк БТА Профит

2 года 2,7% Банк Решение Online-решение

2 года 2,8% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 2,5% / 2,7% Паритетбанк Капитал

2 года 2,7% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 1,5% Технобанк Новый

2 года 2,3% Франсабанк Верный расчет

2 года 2,7% Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,2%

Вклады в евро

В сегменте евро Банк БелВЭБ и Белгазпромбанк также закрыли возможность размещения денег на 2 и 3 года соответственно. Белинвестбанк поднял ставки на 1,25% (вклад на 2 года) и 1,4% (вклад на 3 года), по двухгодичным вкладам повысили ставки Идея Банк — на 0,4% — и Паритетбанк — на 0,55%.

Банк Вклад Срок Ставка Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

3 года 0,7% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 0,5% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,1% РРБ — Банк Европейский

2 года 1% РРБ — Банк 36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт

2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 1,9% Белгазпромбанк Стабильный

3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,7% / 1,9% БТА Банк БТА Профит 2 года 0,8% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал

2 года 1,7% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% Франсабанк Верный расчет

2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната

2 года 2,2%

Банк, вклад Срок Ставка Банк ВТБ (беларусь) Окно возможностей

3 года 0,7% МТБанк Актуальный

2 года 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 0,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 0,5% Идея Банк Валютный онлайн 24 плюс

2 года 2,1% РРБ — БанкЕвропейский

2 года 1% РРБ — Банк36 месяцев безотзывный

3 года 1% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 0,15% Белагропромбанк Стандарт

2 / 3 года 1,6% / 1,8% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 2% Беларусбанк Классик 3 года 1,8% Банк БелВЭБ Персональный

2 года 1,9% Белгазпромбанк Стабильный

3 года 1,5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 1,7% / 1,9% БТА Банк БТА Профит 2 года 0,8% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 1,0% / 2,0% Паритетбанк Капитал

2 года 1,7% Бережливые бабки

2 года 0,5% Технобанк Новый

2 года 1% Франсабанк Верный расчет

2 года 1,5% Цептербанк Цептер Соната

2 года 2,2%

Вклады в российских рублях

Вот и начали двигаться ставки по депозитам в российских рублях: Альфа-Банк — скачок вверх на 1,5% годовых по обоим срокам размещения; Банк БелВЭБ — падение на 2% годовых; Белинвестбанк — рост на 0,3% по двухгодичному и падение на 0,1% по трехгодичному.

Банк Вклад Срок Ставка Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 5,6% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 6,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 6,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 5,85% Белагропромбанк Максимум

2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт

3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 8% Беларусбанк Классик

3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны

2 года 3% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 5,6% / 5,7% БПС-Сбербанк Сохраняй

501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит

2 года 6,6% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 5,5% Паритетбанк Капитал

2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 5% Франсабанк Верный расчет

2 года 6,5%

Банк, вклад Срок, ставка Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 5,6% Белорусский народный банк Лучшее будущее

24 месяца 6,5% Белорусский народный банк Лучшее будущее

36 месяцев 6,5% Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 5,85% Белагропромбанк Максимум

2 года 7,5% Белагропромбанк Стандарт

3 года 6,5% Беларусбанк Интернет-депозит-тренд

2 года 8% Беларусбанк Классик

3 года 5% Банк БелВЭБ Выдатны

2 года 3% Белгазпромбанк Стандарт

2 года 5% Белинвестбанк Личный выбор

2 / 3 года 5,6% / 5,7% БПС-Сбербанк Сохраняй

501−1000 дней 6,1−6,3% БТА Банк БТА Профит

2 года 6,6% Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 5,5% Паритетбанк Капитал

2 года 7,2% Статусбанк Бережливые бабки

2 года 5% Франсабанк Верный расчет

2 года 6,5%

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