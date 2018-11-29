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В Волковыске начали устанавливать новогодние елки
30.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
Возле магазина «Универсам» в четверг установили новогоднюю елку.
Праздничные деревца в этом году установят на четырех городских площадках - на площади им. Ленина, около универсама, молодежного центра «Дельта» и в микрорайоне Южный и по одному в Красносельском и Росси.
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Возле магазина «Универсам» в четверг установили новогоднюю елку. Праздничные деревца в этом году установят на четырех...
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