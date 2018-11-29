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В Волковыске начали устанавливать новогодние елки

30.11.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске начали устанавливать новогодние елки

Возле магазина «Универсам» в четверг установили новогоднюю елку.

Праздничные деревца в этом году установят на четырех городских площадках - на площади им. Ленина, около универсама, молодежного центра «Дельта» и в микрорайоне Южный и по одному в Красносельском и Росси.

В Волковыске начали устанавливать новогодние елки

В Волковыске начали устанавливать новогодние елки

 
 
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Возле магазина «Универсам» в четверг установили новогоднюю елку. Праздничные деревца в этом году установят на четырех...
 
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