В Волковыске начали устанавливать новогодние елки





Возле магазина «Универсам» в четверг установили новогоднюю елку.

Праздничные деревца в этом году установят на четырех городских площадках - на площади им. Ленина, около универсама, молодежного центра «Дельта» и в микрорайоне Южный и по одному в Красносельском и Росси.







