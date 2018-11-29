В Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния плит перекрытия

Как стало известно, специалисты провели обследование здания средней школы №4 в Осиповичах. В результате проверки выяснилось, что постройки перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили представители МЧС Республики Беларусь, специальной комиссией было принято решение о временном запрете на эксплуатацию здания. Школу закрыли на ремонт. О сроках работ пока не сообщается.

Всех учеников школы временно перевели в гимназию г. Осиповичи. С 30 ноября учебный процесс детей из средней школы №4 возобновился.