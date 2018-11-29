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В Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния плит перекрытия

30.11.2018 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния плит перекрытия
Фото из открытых источников

Как стало известно, специалисты провели обследование здания средней школы №4 в Осиповичах. В результате проверки выяснилось, что постройки перекрытия плит третьего этажа находятся в неудовлетворительном состоянии.

В Осиповичах закрыли школу из-за аварийного состояния плит перекрытия Как в Беларуси обстоит дело с безопасностью школ и вузов?

Как сообщили представители МЧС Республики Беларусь, специальной комиссией было принято решение о временном запрете на эксплуатацию здания. Школу закрыли на ремонт. О сроках работ пока не сообщается.

Всех учеников школы временно перевели в гимназию г. Осиповичи. С 30 ноября учебный процесс детей из средней школы №4 возобновился.

По информации TUT.by, гимназисты будут учиться в первую смену, а вновь прибывшие ученики – во вторую. Расстояние между школой и гимназией составляет около 500 метров, так что школьники не должны тратить существенно больше времени на дорогу. Для учителей школы и директора также оборудуют временные рабочие места.

 
 
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Все ученики временно переведены в другое учреждение образования.
 
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