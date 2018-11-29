Трюки со скидками. Как обманывают на новогодних распродажах?

Распродажная классика

Эту уловку используют все магазины — и обычные супермаркеты, и продавцы электроники, и бутики с одеждой и обувью. Выглядит она следующим образом: незадолго до распродажи продавец увеличивает стоимость товаров (часто — непопулярных и залежавшихся), потом на ценнике перечеркивает «старую» цену и продает вещь по «новой», по которой в большинстве случаев вещь продавалась раньше.

Если вы планируете приобрести какой-то товар в качестве подарка на Новый год, не поленитесь следить за ценами на него — таким образом вы убережете себя от переплаты в случае покупки у недобросовестного продавца.

Впрочем, есть способы поймать магазин на лукавстве, даже если вы не отслеживали цены на нужную вещь. Например, анализ кэша поисковиков — Яндекс или Google. Для того чтобы проверить, как менялась стоимость товара, вбейте ссылку с ним в строку поисковика. После того, как загрузятся результаты поиска, в конце ссылки на товар вы увидите стрелку, указывающую вниз. После того, как вы нажмете на нее, появится функция «сохраненная копия». Выбрав ее, вы увидите, какой была страница с нужным товаром несколько недель назад, в том числе там будет указана и его стоимость.

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Беспроцентная рассрочка только в рекламе

Смартфоны, ноутбуки, фены, мультиварки и прочая бытовая техника и гаджеты — одни из самых популярных подарков на праздник, в том числе на Новый год. И продавцы электроники любой ценой стараются завлечь покупателей именно к себе.

А поскольку смартфон или моющий пылесос — подарок не дешевый, и не каждый гражданин может позволить себе выложить за такую вещь пару десятков тысяч рублей, покупателей завлекают беспроцентной рассрочкой.

Но часто обещанная в рекламе беспроцентная рассрочка дается единицам: если верить отзывам в интернете, большинство покупателей получают отказ в этой услуге. В результате уже настроившиеся на покупку граждане оформляют кредит у представителей банков, которых можно встретить в любом крупном магазине техники. Разумеется, ни о каких беспроцентных условиях речь уже не идет.

Два по цене одного, подарок за покупку, купон на скидку

Для заманивания покупателей магазины используют и другие трюки. Например, акцию «купи один, получи второй в подарок» (способ опциональный — в некоторых магазинах подарок могут дать за покупку двух единиц товара). Как правило, используя такие акции, продавцы избавляются от залежавшегося товара (возможно, даже с подходящим к концу сроком годности). Или, заранее повышают цены на участвующие в распродаже вещи.

Есть и другая хитрость, назовем ее, условно «купи смартфон, получи чехол в подарок». Презент предлагается или за дорогостоящий, или, опять же, за залежавшийся товар. Просто потому что хорошие гаджеты по бросовым ценам купят и так. Обычно подарок за покупку носит символичный характер. Например, за покупку холодильника за 100 тысяч рублей покупателю вручат простенький утюг.

Впрочем, чтобы получить утюг или чехол, надо постараться. Часто вместо реальных подарков магазины привлекают клиентов виртуальными: купонами на скидки. Чтобы их получить, нужно совершить крупную покупку. Хитрость купонов заключается в том, что:

для получения заветной скидки покупатель может докупить лишних товаров, то есть потратить больше денег;

имея на руках купон, покупатель с большой долей вероятности вернется в магазин, чтобы снова потратить там деньги;

действие купона распространяется на определенные группы товаров, и оплатить ими можно не более трети от стоимости техники.



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Разные цены

Этим обычно грешат магазины косметики и парфюмерии. Речь идет о нескольких суммах, указанных на ценниках. В глаза, как правило, бросается меньшая стоимость — она крупнее и/или выделена ярким цветом. Окрыленные невысокой стоимостью товара покупатели отправляются на кассу, где их ждет сюрприз — помаду, туалетную воду или пудру по этой цене могут купить только владельцы платиновых карт, или покупатели без таких карт при условии покупки какой-то дополнительной косметики.

Еще один трюк с ценниками — продавцы указывают стоимость минимального объема парфюма. Например, 30-миллилитровая туалетная вода стоит 1000 рублей, рядом стоят баночки по 50 или 100 миллилитров, но без ценников.

Невнимательный покупатель берет 50-миллилитровую емкость, наивно полагая, что она обойдется ему в заявленную на ценнике 1000 рублей — там же указана эта цифра. Естественно, продавать парфюм объемом 50 миллилитров по цене парфюма объемом 30 миллилитров никто вам не будет.

Дорогая коробка

Перед новогодними праздниками в магазинах парфюмерии в огромном количестве появляются упакованные в красивые коробки подарочные наборы. Во-первых, в подарочные наборы может попасть не самая свежая косметика. А, во-вторых, за счет красочной упаковки (которая, в общем-то не то чтобы очень дорогая) магазины завышают стоимость содержимого подарка. Перед тем, как положить такой подарок в корзину, не поленитесь сравнить цены.