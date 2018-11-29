"Доска позора": "все сделано для людей", но почему такое благоустройство нам не нравится?

Строителям пообещали поднять зарплаты и это правильное решение. Ждем, что и качество их работ вырастет. Тем более, что на самом высоком уровне заговорили , что среду обитания человека нужно делать комфортной. Как только это случится, мы с чистой совестью отправим рубрику « Доска позора » в архив как анахронизм. Но сегодня нам еще есть с чем работать — фото и видео от читателей «падают» в редакционную почту ежедневно. Смотрите, что нам присылали на этой неделе.

Нужно верить в людей и в то, что они могут меняться к лучшему. У нас есть очередной яркий пример. В прошлый раз мы опубликовали результаты труда электриков из ЖЭСа в подъезде дома № по улице.





Как нам сообщили читатели, «на четвертый день после публикации все было сделано как надо».





А вот яма около остановки «Переход к авторынку», о которой писали на «Доске позора» 31 августа. Говорят, что ее присыпали песком, условное ограждение убрали, но яма сдаваться не намерена — после первого же дождя она опять появилась.





Минск, улица Долгобродская, 7−2. Жильцы подъезда сообщают, что «4 месяца ломаем ноги и ждем от ЖЭСа выполнения заявки».

















На фото — бывший дворец Чернышевых-Кругликовых в Чечерске. Его автор переживает, что до реконструкции здание может не дожить. Мы видим, что идет разрушение стены из-за того что вода с кровли течет по стене. Всего-то и нужно — подогнать вышку и прибить на место лист шифера.





Переход-загадка к Любанскому центру детского творчества.

















Минск, улица Великоморская, 7. Автор фото сообщает, что летом у них был пожар — загорелись элетрощитки в подъезде, который вылился в замену проводки в квартирах и тамбурах. Новые провода проложили, а дыры так никто и не заделал.





А кто это там в соседней кабинке? И чем это он там занимается? Секретов нет — посмотрите вверх! Зеркальные потолки в туалетах Чижовка-арены.





Город Лида, детская поликлиника. Лестница в окно, возможно, является запасным выходом из здания в случае пожара, но стандартные выходы выглядят все же по другому.











Поселок Ченки, Гомельский район, улица Севруковская, возле дома № 1а. Читатель сообщает, что в таком состоянии люки находятся с весны 2018 года. Проблема в том, что они расположены прямо по дороге на автобусную остановку. Участок этот практически не освещен, а в люках дырки. Ждем сообщений о провалившемся в колодец ребенке?





Витебск, улица Лазо. Путь в ограждение.





Могилев, проспект Шмидта, 60. Автор фото пишет, что «проектировщики дома и козырька подъезда, похоже, забыл, что на первом этаже тоже живут люди. Конечно же козырек важнее естественного освещения в квартире, пусть даже и на кухне. В исполкоме ответ один: „Обязательная инсоляция кухонных помещений нормами не предусмотрена“… Зато два соседних подъезда этого же дома с абсолютно нормальным решением конструкции козырька.





Однако это не все сюрпризы, ожидавшие „счастливчиков“, владеющих этой квартиры. Первый же сильный дождь и „талантливо“ продуманный водосток козырька показал себя во всей красе, — поток воды хлынул прямо на балкон людям. После жалобы, водосток закупорили, а на козырьке сделали уклон из бетона в противоположную сторону».





Нарочь, улица Октябрьская. Так рабочие электросетей восстанавливают после своих работ асфальтное покрытие.





















Улица Асаналиева, 8. Автор фото был не многословен и подписал фотографии так: «Вот как замечательно нам сделали капремонт». И в самом деле, есть на что посмотреть.

Видео снято жильцами домом № 22 и 24 по улице Чюрлениса. Читатель сообщает, что жители домов неоднократно писали жалобы из-за испорченных бордюров, грязи и вмятой тяжелой техникой тротуарной плитки строителями «Стройтрест № 4». Сюжет такой: тягач с вагончиком сначала проехал по тротуару, а потом «срезал» по зеленой зоне. Один объект строим, второй ломаем, а потом тратим деньги на «восстановление благоустройства»?





А это военный городок Печи в Борисове. Жители возмущаются — почему замену теплотрасс (с отключением отопления в квартирах) начали с наступлением холодов?





Автор фото жалуется на состояние лестницы возле детского сада № 253 по улице Седых, 54: «спускаешься по лестнице и переживаешь, чтобы ребенок не зацепился за арматуру и не упал с лестницы». В ЖКХ уже обращались — нет денег на ремонт.





Минский район, Боровляны, улица 40 лет Победы, во дворе домов 30Б, 30Б/1, 30 В, возле детской площадки. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» — сказал прораб. Но что-то все равно пошло не так.





В доме 102, корпус 3 по улице Алтайская установили новый лифт. А проводку перенести нормально руки не дошли? Автор фото интересуется, с какой периодичностью будет приходить мастер и менять скотч?





Витебск, улица Богатырева. Район Билево новый, а косяки старые — нужно брать с собой сапоги, чтобы преодолевать водные препятствия на тротуарах.





В Светлогорске на пересечении улиц Ленина и Мирошниченко установили знак посередине дорожки к пешеходному переходу. Нам трудно объяснить, почему знак не поставили левее или правее.









Город Жлобин, перекресток улиц Первомайской с Войкова. Была велодорожка — стала парковка с бордюром. Не хватает подписи: «Сделано с заботой о людях».





Нам поступило предложение публиковать не только строительные ляпы, но и нести позитив — выкладывать фото хороших работ. Смотрите, какую штуку установили у магазина в городе Береза — можно и велосипед припарковать, и собачку на время привязать.

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!