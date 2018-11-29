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В Пуховичском районе женщину сбили два автомобиля. Она погибла

30.11.2018 11:02 — Разное | Tut.by  
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В Пуховичском районе в результате двойного наезда погибла женщина. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Смертельная авария произошла 29 ноября, около 18.35, на трассе Смолевичи — Смиловичи — Правдинск — Шацк. «На 54-м километре дороги вблизи поселка Дружный 57-летний водитель, управляя Citroen Xsara Picasso, совершил наезд на находившуюся на проезжей части 50-летнюю жительницу Пуховичского района. От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехал Renault Megane, которым управлял 23-летний местный житель», — рассказали в ГАИ.

В результате наездов женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Пешеход световозвращающими элементами обозначен не был. Оба водителя были трезвы.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
 
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РОСК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
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