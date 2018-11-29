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В Минске 63-летняя пенсионерка подозревается в убийстве 68-летнего мужа
Новости Беларуси. В Минске 29 ноября около девяти утра в одной из квартир было обнаружено тело 68-летнего владельца жилплощади.
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Пенсионерка задержана.
Осенью 2018 года 33-летний мужчина умышленно ранил себя ножом.
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Новости Беларуси. В Минске 29 ноября около девяти утра в одной из квартир было обнаружено тело 68-летнего владельца жилплощади. Как сообщает МВД Беларуси, на теле...
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