В Минске 63-летняя пенсионерка подозревается в убийстве 68-летнего мужа

Новости Беларуси. В Минске 29 ноября около девяти утра в одной из квартир было обнаружено тело 68-летнего владельца жилплощади.

Как сообщает МВД Беларуси, на теле погибшего выявлена колото-резаная рана грудной клетки. В убийстве мужчины подозревается 63-летняя супруга пенсионера. Происшествие имело место 23 ноября.

Пенсионерка задержана.

Осенью 2018 года 33-летний мужчина умышленно ранил себя ножом.