ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске 63-летняя пенсионерка подозревается в убийстве 68-летнего мужа

30.11.2018 10:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Минске 29 ноября около девяти утра в одной из квартир было обнаружено тело 68-летнего владельца жилплощади.  

Как сообщает МВД Беларуси, на теле погибшего выявлена колото-резаная рана грудной клетки. В убийстве мужчины подозревается 63-летняя супруга пенсионера. Происшествие имело место 23 ноября.  

Пенсионерка задержана.  

Осенью 2018 года 33-летний мужчина умышленно ранил себя ножом. 

Также гражданин подозревается в убийстве родителей – подробнее здесь.  
Новости по теме

33-летнего жителя Ельского района подозревают в убийстве матери и отца

Убийство женщины в Лиозненском районе: жертва при захоронении была жива

Студента подозревают в убийстве 21-летнего парня в Минске

В Полоцке 80-летний мужчина убил жену

16-летний подросток смертельно ранил ножом мужчину в Витебске

Завершено расследование убийства двух девушек в Бобруйске. Уголовное дело передано прокурору

Двойное убийство в Бобруйске: 36-летний мужчина вину признал

В Калинковичах пенсионерка до смерти избила доской мужа
‡агрузка...
Новости 24 часа

О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря

Мировые лидеры начали прибывать в Буэнос-Айрес на саммит G20

Три дня беспрерывных спектаклей: начался ХI театральный фестиваль «Березинская рампа»

Современная лаборатория радиоэлектроники открылась в Минске

В Лиозно построили экспериментальный арендный дом с электроотоплением

30 ноября завершился первый этап переписи населения в Беларуси

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минске 29 ноября около девяти утра в одной из квартир было обнаружено тело 68-летнего владельца жилплощади.   Как сообщает МВД Беларуси, на теле...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика