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Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

30.11.2018 10:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белорусская церковь в Лондоне признана лучшим религиозным зданием на Всемирном архитектурном форуме в Амстердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

Деревянный храм святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа был построен в британской столице два года назад как мемориал жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

Среди конкурентов на конкурсе были представлены храмы из Индии, Турции, Таиланда, Ирана и других стран.

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне

Лучшим религиозным зданием в мире признана белорусская церковь в Лондоне
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Теги: Минск
 
 
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