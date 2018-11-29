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В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу
Новости Беларуси. Вечером 29 ноября на одном из перекрёстков в Минске Audi врезалась в Lexus.
Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi двигался по Долгиновскому тракту в сторону улицы Орловской. На перекрёстке автомобиль столкнулся с Lexus, который ехал в направлении Старовиленского тракта.
От удара Lexus перевернулся на крышу, водитель машины госпитализирован.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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Новости Беларуси. Вечером 29 ноября на одном из перекрёстков в Минске Audi врезалась в Lexus. Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi двигался по Долгиновскому...
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