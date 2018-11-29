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В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу

30.11.2018 10:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 29 ноября на одном из перекрёстков в Минске Audi врезалась в Lexus.  

Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi двигался по Долгиновскому тракту в сторону улицы Орловской. На перекрёстке автомобиль столкнулся с Lexus, который ехал в направлении Старовиленского тракта.  

В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

От удара Lexus перевернулся на крышу, водитель машины госпитализирован.  

Обстоятельства происшествия выясняются.  

В Минске Lexus из-за столкновения с Audi перевернулся на крышу
Фото: ГАИ ГУВД Мингорисполкома  

На неделе в Логойском районе погиб пешеход.  

На мужчину был совершён двойной наезд – здесь подробности.  
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 29 ноября на одном из перекрёстков в Минске Audi врезалась в Lexus.   Как сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома, Audi двигался по Долгиновскому...
 
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