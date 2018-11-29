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КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря

30.11.2018 10:01 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Южная Корея и КНДР продолжают свой путь к достигнутым еще на весеннем саммите договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря

Так, с 30 ноября дня специалисты Севера и Юга приступят к оценке железнодорожного полотна. Это процедура займет 18 дней и станет финальной перед соединением дорог между странами.

КНДР и Южная Корея должны демонтировать 20 укрепленных постов охраны на границе к 1 декабря

Помимо этого Сеул и Пхеньян намерены завершить снос 20 укрепленных постов охраны на границе двух стран. Отмечается, что каждая сторона должна ликвидировать по 10 постов и полностью завершить их демонтаж к 1 декабря.
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Новости мира. Южная Корея и КНДР продолжают свой путь к достигнутым еще на весеннем саммите договоренностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Так, с 30...
 
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