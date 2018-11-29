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Украина запретила въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет

30.11.2018 10:59 — Разное | KYKY  
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Глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал на встрече с президентом Порошенко рассказал об ограничениях на въезд в Украину иностранцев − в первую очередь, конечно, россиян. Мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет запрещено въезжать в страну.

Также Цигикал заявил, что на пропускных пунктах усилены меры контроля. Напомним, что после введения военного положения в Украину не пускали десятки россиян, летевших рейсами «Белавиа». «Украинская правда» уточнила, что в страну пустят россиян, которые едут на похороны или с гуманитарными целями. Пётр Порошенко потребовал в течение 24 часов ужесточить правила регистрации россиян в областях, где введено военное положение.

Министр иностранных дел Павел Климкин 29 ноября заявил, что Украина планирует отменить 40 договоров с Россией из-за её агрессии в Азовском море и Керченском проливе, пишет «Громадське». По его словам, за последнее время страны разорвали 48 двустороних договоров., а дальше ждёт своей участи ещё 40. «Мы в корне пересматриваем всю двустороннюю нашу договорную базу», − сказал министр. Он заявил, что Украине не нужны дипломатические отношения с Россией, а также что он за визовый режим между странами.

Читайте по теме: Украина ввела военное положение до конца декабря 

 
 
Ссылка на источник 24
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Глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал на встрече с президентом Порошенко рассказал об ограничениях на въезд в Украину иностранцев − в первую очередь,...
 
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