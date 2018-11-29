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Торговая сеть «Соседи» выкупила «Престоны»

30.11.2018 10:16 — Разное | KYKY  
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29 ноября ООО «Либретик», которая управляет сетью магазинов «Соседи», купила «Престон», который принадлежал компании «Арвитфуд» Виталия Арбузова, пишет TUT.by. Сумма сделки неизвестна, но все долги «Престона» перешли к новым хозяевам.

По словам гендиректора и одного из партнёров сети «Соседи», причина покупки − желание расширить бизнес. По его словам, в Беларуси становится всё меньше хороших мест для открытия новых торговых точек: «Беларуский розничный рынок мал для того количества продуктовых сетей, которые сейчас присутствуют. 2018-й год показал, что ритейл активно консолидируется и сделки M&A будут происходить все чаще. В связи с этим мы в своей стратегии предусматриваем развитие как за счет органического роста, так и за счет подобных сделок».

Что изменится

В «Соседях» обещают в ближайшие дни перевести все магазины «Престона» на свою систему работы. Технологические изменения будут минимальные, а все точки переведут под бренд нового хозяина, но сохранят «фишки» купленной сети. Большинство сотрудников «Престонов» останутся на своих местах. Представители «Соседей» говорят, что у бывшего конкурента сильное собственное производство «и нам будет полезно использовать накопленный опыт коллег для развития и совершенствования своих процессов и ассортимента».

Что «Соседи» будут делать дальше

Сейчас сеть «Соседи» насчитывает 91 магазин в 16 городах Беларуси, четыре тысячи работников. «Престон» состоял из четырех магазинов. Вадим Аванесов рассказал, что «Соседи» планируют открыть по магазину в Жлобине, Гомеле и Ельске, а также запустить «особенный» проект − бывший магазин «Заходний» в Минске: «Он откроется в новом формате с большим акцентом на товары категории fresh и встроенной зоной общепита, которая под брендом «БИСТРО» уже оправдала себя в «Соседях» на Дунина-Марцинкевича».

По словам Аванесова, в продуктовой рознице в Беларуси сейчас всё меньше интереса к непродовольственным товарам. «Мы же в foоd-ритейле видим растущий спрос на свежие продукты и готовую еду. Эти направления всегда были нашей сильной стороной, и мы планируем здесь активно развиваться», − сказал бизнесмен и добавил, что беларуский рынок постепенно открывается для иностранных сетей, но не продуктовых. Он прогнозирует, что в ближайшие пять лет стоит ждать «консолидации розницы с возможным приходом международных операторов».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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29 ноября ООО «Либретик», которая управляет сетью магазинов «Соседи», купила «Престон», который принадлежал компании «Арвитфуд» Виталия Арбузова, пишет TUT.by. Сумма...
 
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