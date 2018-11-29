Торговая сеть «Соседи» выкупила «Престоны»

29 ноября ООО «Либретик», которая управляет сетью магазинов «Соседи», купила «Престон», который принадлежал компании «Арвитфуд» Виталия Арбузова, пишет TUT.by. Сумма сделки неизвестна, но все долги «Престона» перешли к новым хозяевам.

По словам гендиректора и одного из партнёров сети «Соседи», причина покупки − желание расширить бизнес. По его словам, в Беларуси становится всё меньше хороших мест для открытия новых торговых точек: «Беларуский розничный рынок мал для того количества продуктовых сетей, которые сейчас присутствуют. 2018-й год показал, что ритейл активно консолидируется и сделки M&A будут происходить все чаще. В связи с этим мы в своей стратегии предусматриваем развитие как за счет органического роста, так и за счет подобных сделок».

Что изменится

В «Соседях» обещают в ближайшие дни перевести все магазины «Престона» на свою систему работы. Технологические изменения будут минимальные, а все точки переведут под бренд нового хозяина, но сохранят «фишки» купленной сети. Большинство сотрудников «Престонов» останутся на своих местах. Представители «Соседей» говорят, что у бывшего конкурента сильное собственное производство «и нам будет полезно использовать накопленный опыт коллег для развития и совершенствования своих процессов и ассортимента».

Что «Соседи» будут делать дальше

Сейчас сеть «Соседи» насчитывает 91 магазин в 16 городах Беларуси, четыре тысячи работников. «Престон» состоял из четырех магазинов. Вадим Аванесов рассказал, что «Соседи» планируют открыть по магазину в Жлобине, Гомеле и Ельске, а также запустить «особенный» проект − бывший магазин «Заходний» в Минске: «Он откроется в новом формате с большим акцентом на товары категории fresh и встроенной зоной общепита, которая под брендом «БИСТРО» уже оправдала себя в «Соседях» на Дунина-Марцинкевича».

По словам Аванесова, в продуктовой рознице в Беларуси сейчас всё меньше интереса к непродовольственным товарам. «Мы же в foоd-ритейле видим растущий спрос на свежие продукты и готовую еду. Эти направления всегда были нашей сильной стороной, и мы планируем здесь активно развиваться», − сказал бизнесмен и добавил, что беларуский рынок постепенно открывается для иностранных сетей, но не продуктовых. Он прогнозирует, что в ближайшие пять лет стоит ждать «консолидации розницы с возможным приходом международных операторов».

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