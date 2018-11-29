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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

30.11.2018 11:08 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 декабря 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На сайте правительства сообщается, что ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со 152 долларов до 135,1 долларв за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с 83,6 долларов до 74,3 долларов за 1 т, на товарные бензины - с 45,6 долларов до 40,5 долларов за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 40,5 долларов за 1 т (была 45,6 долларов). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 ноября. Тогда они были повышены.
 
 
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Беларусь с 1 декабря 2018 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза...
 
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