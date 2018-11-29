4 ночи без сна, одна разбитая машина и лавстори со вкусом карамели. Смотрим новый клип от IOWA

Группа IOWA сняла видео на песню «Я заболела тобой» и заработала 10 долларов прямо на съемках нового клипа. В главной роли снялась популярная российская актриса Полина Максимова.

В новом клипе участники IOWA появляется лишь в эпизодах. По сюжету они сыграют уличных музыкантов, у которых во время концерта полицейские проверят документы. Как оказалось, снять уличный концерт в Петербурге не так просто: нужно получить специально разрешение на съемки, поэтому для работы было выбрано самое раннее время, 6 утра, когда людей на улице и в метро было совсем немного.

История, которую предложил для IOWA режиссер Павелс Фукс (снимал для группы «Ленинград» клипы на песни «Дорожная», «ПлАчу и плачУ»), стала для всех участников съемок испытанием на прочность. По сценарию Полина Максимова служит в полиции. Каждый день они вместе с напарником патрулируют улицы и ловят правонарушителей. И однажды она встречает его — продавца леденцов в кондитерской. Как и почему лавстори превратилась в фильм-экшн с погонями и спецэффектами, узнаем из клипа. А вот одно известно точно: Полина Максимова осталась в Петербурге еще на один день, чтобы доснять все трюки без участия дублера.



Фото предоставлены группой

Группа IOWA сумела заработать 700 российских рублей (около 10 долларов) во время съемок импровизированного уличного концерта, несмотря на раннее утро. Музыканты делятся:

— Итак, наш лайфхак для всех уличных музыкантов: ребята, начинайте играть вечером! Вот что мы поняли после съемок. Ранним утром каждый пассажир или прохожий думает о своем и не обратит внимание на выступление. А вот вечером за трехчасовой концерт сможете выручить гораздо больше 150 долларов, а главное, порадуете своей музыкой зрителей.

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