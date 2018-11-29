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"Неман" в буллитной перестрелке проиграл "Шахтеру" в чемпионате Беларуси

30.11.2018 11:14 — Разное | Tut.by  
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В центральном матче очередного тура экстралиги «А» в чемпионате Беларуси по хоккею встречались вторая и третья команды турнирной таблицы.


Фото: ХК «Неман» Гродно

Гродненский «Неман» после сухой победы над «Юностью» не сумел развить успех в домашнем поединке с солигорским «Шахтером» и проиграл в серии послематчевых буллитов.

«Неман-Гродно» — «Шахтер-Солигорск» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1) (Левша, 18 — А. Усенко, 39, в большинстве, Дадонов, решающий послематчевый буллит).

Хозяева минимально выиграли первый период и имели хороший шанс закрепить перевес во втором, когда почти полторы минуты играли в большинстве «5 на 3». Но в итоге позволили гостям сравнять счет.

В послематчевой перестрелке из 10 хоккеистов лишь Евгений Дадонов сумел обыграть голкипера, он и принес победу горнякам.

«Неман» же упустил шанс догнать хоккеистов «Шахтера» в турнирной таблице и по-прежнему располагается на 3-й строке.

«Лида» — «Юность-Минск» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) (Кирпиченок, 26, в большинстве — Стефанович, 7, Лопачук, 51, в большинстве).

«Юность» более чем в два раза превзошла соперника по числу бросков в створ ворот (41−20) и сумела выжать из тотального преимущества всего 2 гола. Но этого минчанам все же хватило для победы.

Свой первый результативный балл за «Юность» набрал новобранец команды Александр Жидких, перешедший в столичную дружину в ранге лучшего бомбардира «Гомеля» — форвард ассистировал Михаилу Стефановичу при первом взятии лидских ворот.

«Гомель» — «Динамо-Молодечно» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) (Перегуда, 27, в большинстве, Соломонов, 32, в большинстве — Печур, 14, Амброжейчик, 15, Кучкин, 35, в большинстве, Кучкин, 38, Белевич, 45).

Испытывающий финансовые проблемы «Гомель» после ухода нескольких ведущих хоккеистов проиграл молодечненским динамовцам. Это 7-е поражение гомельчан в 8 последних поединках.


Фото: hockey.by

Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 30 (9+21), М. Стефанович («Юность») — 29 (19+10), А. Кислый («Неман») — 26 (12+14), А. Ефименко («Динамо» Мл) — 25 (14+11), А. Жидких («Гомель"/"Юность») — 24 (12+12), А. Белевич («Динамо» Мл) — 22 (12+10), А. Кулаков («Юность») — 22 (3+19).

Ближайший матч: 30 ноября (пятница). «Лида» — «Юность».

«Химик-Новополоцк» — «Брест» — 4:5 (1:3, 2:1, 1:1).

«Локомотив-Орша» — «Барановичи» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0).

«Бобруйск» — «Витебск» — 3:6 (1:3, 0:2, 2:1).

Беларусь-U18 — «Могилев» — 4:5 Б (0:1, 2:1, 2:2, 0:0, 0:1).


Фото: hockey.by

Бомбардиры: И. Леоненко («Химик») — 25 (15+10), И. Коваленя («Брест») — 24 (9+15), В. Ломакин («Химик») — 23 (8+15), В. Спиридонов («Могилев») — 22 (10+12), Р. Касков («Локомотив») — 22 (9+13), А. Васько («Могилев») — 22 (4+18).

Ближайшие матчи: 1 декабря (суббота). «Химик» — «Барановичи», «Локомотив» — «Брест», «Бобруйск» — «Могилев», Беларусь-U18 — «Витебск».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В центральном матче очередного тура экстралиги «А» в чемпионате Беларуси по хоккею встречались вторая и третья команды турнирной таблицы.
 
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