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"Неман" в буллитной перестрелке проиграл "Шахтеру" в чемпионате Беларуси
В центральном матче очередного тура экстралиги «А» в чемпионате Беларуси по хоккею встречались вторая и третья команды турнирной таблицы.
Гродненский «Неман» после сухой победы над «Юностью» не сумел развить успех в домашнем поединке с солигорским «Шахтером» и проиграл в серии послематчевых буллитов.
Хозяева минимально выиграли первый период и имели хороший шанс закрепить перевес во втором, когда почти полторы минуты играли в большинстве «5 на 3». Но в итоге позволили гостям сравнять счет.
В послематчевой перестрелке из 10 хоккеистов лишь Евгений Дадонов сумел обыграть голкипера, он и принес победу горнякам.
«Неман» же упустил шанс догнать хоккеистов «Шахтера» в турнирной таблице и по-прежнему располагается на 3-й строке.
«Юность» более чем в два раза превзошла соперника по числу бросков в створ ворот (41−20) и сумела выжать из тотального преимущества всего 2 гола. Но этого минчанам все же хватило для победы.
Свой первый результативный балл за «Юность» набрал новобранец команды Александр Жидких, перешедший в столичную дружину в ранге лучшего бомбардира «Гомеля» — форвард ассистировал Михаилу Стефановичу при первом взятии лидских ворот.
Испытывающий финансовые проблемы «Гомель» после ухода нескольких ведущих хоккеистов проиграл молодечненским динамовцам. Это 7-е поражение гомельчан в 8 последних поединках.
Бомбардиры: Н. Ремезов («Неман») — 30 (9+21), М. Стефанович («Юность») — 29 (19+10), А. Кислый («Неман») — 26 (12+14), А. Ефименко («Динамо» Мл) — 25 (14+11), А. Жидких («Гомель"/"Юность») — 24 (12+12), А. Белевич («Динамо» Мл) — 22 (12+10), А. Кулаков («Юность») — 22 (3+19).
Ближайший матч: 30 ноября (пятница). «Лида» — «Юность».
Бомбардиры: И. Леоненко («Химик») — 25 (15+10), И. Коваленя («Брест») — 24 (9+15), В. Ломакин («Химик») — 23 (8+15), В. Спиридонов («Могилев») — 22 (10+12), Р. Касков («Локомотив») — 22 (9+13), А. Васько («Могилев») — 22 (4+18).
Ближайшие матчи: 1 декабря (суббота). «Химик» — «Барановичи», «Локомотив» — «Брест», «Бобруйск» — «Могилев», Беларусь-U18 — «Витебск».
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В центральном матче очередного тура экстралиги «А» в чемпионате Беларуси по хоккею встречались вторая и третья команды турнирной таблицы.
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