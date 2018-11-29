Поделитесь с друзьями











О том, что курение вредит здоровью, знают все. Хотя многие люди и отдают себе отчет в том, что курение вредно, однако мало кто осознает в полной мере степень всей опасности. Ежегодно курение уносит миллионы жизней, в том числе и на пожарах.





В рамках республиканской акции «Не прожигай свою жизнь» и антитабачной информационно-образовательной акции «Курение как один из факторов развития онкологических заболеваний. Межведомственное взаимодействие в повышении самосознания и грамотности населения для профилактики онкозаболеваемости» работники Несвижского РОЧС приняли активное участие в обсуждении данной проблемы за «круглым столом» с должностными лицами организаций и предприятий, управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома, а также УЗ «Несвижская ЦРБ» и ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии». Цель «круглого стола» — проведение активной дискуссии по проблеме табакокурения населения Несвижского района, профилактика онкологических заболеваний и гибели людей на пожарах по причине неосторожного обращения с огнем. На встрече работники ведомств обменялись опытом работы по профилактике проблем, связанных с курением.

Несвижский РОЧС.