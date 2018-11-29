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«Маршрут безопасности» в Несвиже

30.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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С целью предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении на Несвижчине проходит республиканская профилактическая акция «Не прожигай свою жизнь!»

«Маршрут безопасности» в Несвиже

Работники райотдела МЧС совместно с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных провели очередной этап акции. На автостанции и в городском автобусе инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Олег Антонович со своими помощниками из средней школы № 4 г. Несвижа рассказали гражданам о правилах пожарной безопасности, вреде курения и употребления спиртных напитков, а также о ситуациях, которые могут произойти с каждым при курении в постели в состоянии алкогольного опьянения. Юные спасатели-пожарные призывали всех быть внимательными в вопросах собственной безопасности и проявлять заботу к тем, кто находится рядом — соседям, родственникам, знакомым. Напоминали, что люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих.

На «маршруте безопасности» в райцентре (Автопарк — ул. Юбилейная) спасатели «отработали» десять остановочных пунктов. Ребята раздавали прохожим информационные листовки, памятки и буклеты.

«Маршрут безопасности» в Несвиже

Оксана ГРОХ.

 


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С целью предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении на Несвижчине проходит республиканская профилактическая акция «Не...
 
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