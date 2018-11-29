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«Служба в армии — это школа жизни для каждого мужчины»

30.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В семье Кисель из Несвижа не принято было уклоняться от службы в Вооруженных Силах. Глава семейства Сергей Иванович срочную военную службу проходил в Витебске, в 103-й воздушно-десантной дивизии (сейчас это 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада). Сынишка Илья любил подолгу слушать рассказы отца о том времени и рассматривать фотографии из солдатского альбома. Еще мальчишкой он мечтал в будущем также попасть в элитные воздушно-десантные войска. 

Повестка из военкомата Илье пришла, когда парень закончил четвертую городскую среднюю школу и БНТУ, распределился на Минский автомобильный завод. В военкомате желание парня служить в ВДВ поддержали. Успешно пройдя все медкомиссии и собеседования, призывник Кисель в ноябре 2017 года был направлен в Витебскую 103-ю воздушно-десантную бригаду.

«Служба в армии — это школа жизни для каждого мужчины»

— По прибытии в свою часть предстояло пройти 50-дневный курс молодого бойца. До присяги освоили азы воинской службы, строевой и стрелковой подготовки, — рассказывает Илья. — Затем нас распределили по подразделениям, меня и Сергея Шибута из Несвижа взяли в роту разведки. Я пошел в взвод снайперов. Боевая жизнь там кипела. Тренировки по рукопашному бою, дневные и ночные стрельбы, взрывоподрывное дело, полевые выходы — всё было очень интересно. Из нас делали универсальных солдат, которые, при необходимости, и в одиночку смогут выполнить поставленную задачу.

 

Во время службы рядовому Киселю приходилось стрелять из снайперской винтовки Драгунова, автомата Калашникова, пистолета Макарова и бесшумного пистолета ПБ. Из снайперского оружия, например, удавалось поразить цель на расстоянии 800 метров. Чтобы правильно рассчитать траекторию полета пули, пригодились математические знания. Хорошо врезался в память Илье и момент метания гранаты из окопа. От осознания того, что в руке находится боевая граната без чеки, становилось немного жутко. Во время броска и взрыва перехватывало дыхание.

— Большое впечатление произвел и первый прыжок с парашютом. Было это шестого февраля, — вспоминает несвижанин. — На вертолете поднялись на 800 метров. Честно признаюсь, в момент прыжка было немного не по себе, поэтому просто закрыл глаза и ни о чем не думал: услышал команду и пошел. Помню: в ушах стоит громкий свист, начинаю отсчет и дергаю за кольцо. Наконец, чувствую, что открывается купол. Выровнялся по ветру, чтобы приземлиться на точку сбора, а уже ближе к земле привел в правильное положение ноги. После с парашютом еще раз прыгал в августе, но уже с высоты 600 метров и с автоматом.

Традиционно бойцы разведроты демонстрируют силу и ловкость в показательных выступлениях. На праздничных мероприятиях ребята выступали со зрелищным шоу с элементами рукопашного боя, стрельбы, ломки и разбивания предметов. А 19 февраля витебские разведчики участвовали в символическом 100-километровом марш-броске в ознаменование столетия Вооруженных Сил Беларуси. Сотня военнослужащих прошла по маршруту Витебск — Городок — Езерище. Во время двухдневного лыжного перехода они возлагали цветы к памятникам и воинским захоронениям. Из Пскова, идя им навстречу, точно такое же расстояние преодолела сотня российских коллег из 76-й десантно-штурмовой дивизии. Местом встречи стал городской поселок Езерище в пограничной зоне. К слову, в годы Великой Отечественной войны именно в тех местах шли наиболее ожесточенные бои.

— Сегодня хоть и спокойно в нашей стране, но считаю, что каждый уважающий себя молодой человек должен отслужить и, при необходимости, суметь защитить своих родных. Служба в армии — это не просто обязанность, а школа жизни, — уверен рядовой Илья Кисель.

Оксана ГРОХ.

 


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Теги: Витебск
 
 
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В семье Кисель из Несвижа не принято было уклоняться от службы в Вооруженных Силах. Глава семейства Сергей Иванович срочную военную
 
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