Какие холдинги не прижились в белорусской экономике

Завтра твоей страны ». Об этом стало известно «».





«Группа компаний «АФМ» — Управляющая компания холдинга «АФМ» вошла в госреестр холдингов в 2013 году под № 66. В состав холдинга были включены крупный дистрибутор кормов и добавок «Кинс», находящийся в городском поселке Свислочь производитель ветпрепаратов и кормов «Белэкотехника» и некоторые другие предприятия.





До недавнего времени «АФМ» являлся одним из крупнейших биотехнологических холдингов Беларуси. В прошлом году МВД Беларуси распространило сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении владельца холдинга и его соучастников. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в схемах по поставкам кормов госсектору на сумму 4,5 млн долларов.





«АФМ» стал одним из более чем десяти белорусских холдингов, которые прекратили существование с момента создания в 2010 году государственного перечня подобных образований.





В 2014 году, например, была ликвидирована, просуществовав как холдинг в течение двух лет, управляющая компания холдинга «Белкооппушнина». Белкоопсоюз избрал другой формат для развития своего пушного хозяйства.





В стадии ликвидации по заявлению о добровольном банкротстве в настоящее время находятся головные предприятия холдингов — «Спектр» и «КБСТ – Холдинг». С 2015 года в процессе санации состоит холдинг «Забудова».









Всего в реестре по итогам трех кварталов этого года значатся 87 холдингов. Хотя в него почему-то входят несколько структур, головные компании которых уже ликвидированы («Витавиа», «ПромЭнергобаланс») или находятся в этом процессе («СмарТЭК»).





В течение 2017 года реестр холдингов увеличился за счет строительных объединений «Стройинжиниринг Групп», «Сельэнергомонтаж», «СПМК-81» и «Строй-Монолит», продовольственных холдингов «Купаловское» и «Беларускалий-Агро», мелиоративного объединения «ВитМелио», «Гостиничного холдинга Управления делами Президента Республики Беларусь», «Амкодор-Семаш» и «Белфармпром».





За девять месяцев этого года перечень расширился за счет еще двух структур – в него вошли государственная «ГродноОблсельхозтехника» и частный продовольственный холдинг «Цавар», действующий на Гомельщине.