Распечатали: после четырехлетнего моратория коронован новый «вор в законе»

Инициатором мероприятия считается 62-летний тбилисец Важа Биганишвили. Сообщается, что кроме него на сходке присутствовали еще восемь воров, в основном, из числа его крестников, единогласно поддержавших выдвинутую кандидатуру.





В результате права называть воров братьями удостоился Сосо из города Гори. Несмотря на то, что больше половины известных воров – грузины, из Гори за всю историю были известны только двое: Миша Чокна, армянин старшего поколения, и грузин Каха из поколения «нулевых». В этом отношении можно сказать, что Сосо прошел через серьезный отбор.





О самом Сосо известно, что ему за сорок и последние полтора десятка лет жил в Европе: во Франции и Италии. Какое-то время в Милане отвечал за «общак».





Напомним, политику сдерживания в 2014 году ввел вернувшийся из Испании Шакро Молодой. По его замыслу, кадровый лимит служил гарантом хрупкого мира между враждующими кланами.





На этот счет возникали разные мнения, однако нарушить установенный запрет никто, включая Гули, на которого в этом возлагались самые большие надежды, не осмелился даже после того, как Шакро надолго прописался в тюрьме. Хотя это и было бы логичным шагом для любого, кто претендует в воровском мире на особый вес. При этом все понимали неотвратимость грядущего, в котором бросивший вызов Шакро, в случае своего успеха, скорее всего, займет его место.









Как и ожидалось, коронация Сосо стала громким заявлением Важи о себе. Оправдывая свои действия, крестный отец прямо указывает, что «заморозку» воровских рядов могут поддерживать только «мусора». Напротив, выявление из своей среды достойных и наделение их полномочиями напрямую входит в обязанности каждого вора и этот процесс недопустимо прекращать ни на минуту.





Как отмечают эксперты, в известных кругах этого события давно ждали, как сигнала к активным действиям, гадая, кто первый возьмет на себя ответственность. Теперь примеру Биганишвили могут последовать и другие - в каждом клане есть на виду «стремящиеся», ждущие своей очереди. Если Важе не удастся убедить в своей правоте подавляющее большинство и удержать ситуацию под контролем, воровской мир ждет новый виток межклановой междоусобицы.