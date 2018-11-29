ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Распечатали: после четырехлетнего моратория коронован новый «вор в законе»

30.11.2018 10:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», позавчера впервые за четыре года коронован новый вор «в законе». Место проведения церемонии пока что держится в тайне. По некоторым данным, историческое событие случилось на Кипре.

Распечатали: после четырехлетнего моратория коронован новый «вор в законе»
Инициатором мероприятия считается 62-летний тбилисец Важа Биганишвили. Сообщается, что кроме него на сходке присутствовали еще восемь воров, в основном, из числа его крестников, единогласно поддержавших выдвинутую кандидатуру.

В результате права называть воров братьями удостоился Сосо из города Гори. Несмотря на то, что больше половины известных воров – грузины, из Гори за всю историю были известны только двое: Миша Чокна, армянин старшего поколения, и грузин Каха из поколения «нулевых». В этом отношении можно сказать, что Сосо прошел через серьезный отбор.

О самом Сосо известно, что ему за сорок и последние полтора десятка лет жил в Европе: во Франции и Италии. Какое-то время в Милане отвечал за «общак». 

Напомним, политику сдерживания в 2014 году ввел вернувшийся из Испании Шакро Молодой. По его замыслу, кадровый лимит служил гарантом хрупкого мира между враждующими кланами.

На этот счет возникали разные мнения, однако нарушить установенный запрет никто, включая Гули, на которого в этом возлагались самые большие надежды, не осмелился даже после того, как Шакро надолго прописался в тюрьме. Хотя это и было бы логичным шагом для любого, кто претендует в воровском мире на особый вес. При этом все понимали неотвратимость грядущего, в котором бросивший вызов Шакро, в случае своего успеха, скорее всего, займет его место.


Как и ожидалось, коронация Сосо стала громким заявлением Важи о себе. Оправдывая свои действия, крестный отец прямо указывает, что «заморозку» воровских рядов могут поддерживать только «мусора». Напротив, выявление из своей среды достойных и наделение их полномочиями напрямую входит в обязанности каждого вора и этот процесс недопустимо прекращать ни на минуту. 

Как отмечают эксперты, в известных кругах этого события давно ждали, как сигнала к активным действиям, гадая, кто первый возьмет на себя ответственность. Теперь примеру Биганишвили могут последовать и другие - в каждом клане есть на виду «стремящиеся», ждущие своей очереди. Если Важе не удастся убедить в своей правоте подавляющее большинство и удержать ситуацию под контролем, воровской мир ждет новый виток межклановой междоусобицы.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как стало известно ИА «Прайм Крайм», позавчера впервые за четыре года коронован новый вор «в законе». Место проведения церемонии пока что держится в тайне. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 63-летняя пенсионерка подозревается в убийстве 68-летнего мужа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика