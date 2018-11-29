Военное положение: Украина запретила въезд всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет









Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.





Исключение - осуществление гуманитарной миссии, в частности участие похоронах родственников.





Такая информация прозвучала на совещании по усилению обороноспособности Украины.