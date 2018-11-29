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Военное положение: Украина запретила въезд всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет
Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением.
Исключение - осуществление гуманитарной миссии, в частности участие похоронах родственников.
Такая информация прозвучала на совещании по усилению обороноспособности Украины.
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Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
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