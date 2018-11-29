За 11 месяцев в Беларуси выявлено более 1 тыс. поддельных денежных купюр

Как стало известно, с начала 2018 года правоохранителями выявлено около 700 фактов фальшивомонетничества. При этом из оборота было изъято более 1 тыс. поддельных купюр.

По информации МВД, чаще всего подделывают доллары США, российские рубли и евро. Встречаются и довольно «экзотические» для нашей страны фальшивые банкноты – турецкие лиры, юани, фунты стерлингов.

В МВД обращают внимание, что качество подделки американских долларов, евро и российских рублей находится на достаточно высоком уровне, поэтому выявить фальшивую банкноту довольно сложно без специального оборудования. А вот белорусские рубли злоумышленники пока подделывать «качественно» не научились. Выявить фальшивку чаще всего можно невооруженным глазом.

Кроме того, специалисты отметили, что почти все поддельные купюры выявляются в пунктах обмена – 98%. В большинстве случаев подделки привозят из-за рубежа (России, Украины, Польши, Литвы) добросовестные граждане, у которых не было цели обмана. В основном это туристы, работники иностранных предприятий, предприниматели, закупающие импортные товары, белорусы, гостившие у родственников за границей.