|
Пресс-секретаря ОГП пока не вышлют в Россию
Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина сообщила, что ее высылку из Беларуси приостановили.
"Позвонили мне из отдела по гражданству и миграции Московского района, уведомили, что раз
Напомним, 13 ноября Анне Красулиной вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна была до 30 ноября 2018 года.
фото: tut.by
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина сообщила, что ее высылку из Беларуси приостановили.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)