Пресс-секретаря ОГП пока не вышлют в Россию

я жалобу подала , то до получения результатов ее рассмотрения моя высылка приостановлена", - написала Красулина в своем Фейсбуке. "Позвонили мне из отдела по гражданству и миграции Московского района, уведомили, что раз, то до получения результатов ее рассмотрения моя высылка приостановлена", - написала Красулина в своем Фейсбуке.









Напомним, 13 ноября Анне Красулиной вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна была до 30 ноября 2018 года.









фото: tut.by