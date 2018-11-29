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Пресс-секретаря ОГП пока не вышлют в Россию

30.11.2018 10:13 — Разное | Партизан  
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Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина сообщила, что ее высылку из Беларуси приостановили.

"Позвонили мне из отдела по гражданству и миграции Московского района, уведомили, что раз я жалобу подала, то до получения результатов ее рассмотрения моя высылка приостановлена", - написала Красулина в своем Фейсбуке.


Напомним, 13 ноября Анне Красулиной вручили уведомление о высылке из Беларуси сроком на один год. Покинуть страну она должна была до 30 ноября 2018 года.


фото: tut.by

 
 
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Пресс-секретарь ОГП Анна Красулина сообщила, что ее высылку из Беларуси приостановили.
 
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