Утюг, плита и кот в ванной: что белорусы забывали дома отправляясь в отпуск

В преддверии зимних отпусков, белорусские социологи провели опрос среди вернувшихся отпускников о страхе «забытых дел и вещей», который их преследовал их с момента отъезда на отдых.

Осторожно, пожар?

Оказалось, что чаще всего белорусы «забывали» выключить дома утюг. Из 100 опрошенных респондентов, с мыслью о горящей гладильной доске и квартире пытались смирится 46 человек. Причем 20 из них попытались вернуться домой, а 5 даже поменяли из-за этой мысли билеты на транспорт с доплатой. Забавно, что из 46 случаев возможного возгорания гладильных электроприборов, реальным оказался всего лишь один.

«Перед поездкой у меня есть правило проверять включенные приборы. Мы всей семьей ходим друг за другом по комнатам и смотрим, что еще работает. Но даже после такого самоконтроля, в самолете или поезде возникают ситуации, когда на сто процентов уверен, что утюг или газовая плита остались включены и по возвращении нас ожидает пепелище вместо уютного дома», - рассказывает директор креативного агентства Людмила Сивец.

Тонем?

На втором месте топ страхов путешественников – открытый кран с водой. Опасность возможного потопа в квартире беспокоит 30% респондентов. Половина из них уверена, что жилплощадь обязательно затопит и нужно звонить соседям или родственникам прямо из поезда или самолета. Никто из участников опроса не признался, имели ли опасения хоть какие-то основания.

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«Случается, что жильцы звонят в товарищество с просьбой проверить, нет ли утечки воды в квартире. Таких звонков становится больше в летний период, когда люди отправляются в отпуска. Разумеется, мы можем лишь опросить соседей и наблюдать уже последствия потопа, прежде чем предпринимать хоть какие-то действия. Если жильцы действительно забыли закрыть кран, то ущерб имуществу может быть очень серьезный. Затраты на ремонт порой достигают десятков тысяч долларов и эту сумму не всегда может покрыть даже дорогая страховка», - говорит мастер-сантехник товарищества собственников Игорь Евсеев.

По словам мастера, этим летом в жилом квартале было несколько случаев, когда забытый кран обошелся незадачливым отпускникам в круглую сумму. В одном случае стала протекать труба и за несколько дней вода уничтожила паркетный пол в квартире, а заодно и натяжной потолок у соседей. В другом – беда произошла на кухне из-за закрытой раковины и тонкой струйки воды из крана.

Тепло или холодно?

На третьем месте в топ страхов путешественников находится холодильник. Кто-то считает, что он остался открытым, а кто-то «забывает» отключить его на время отпуска. И если в последнем случае, кроме дополнительных киловатт-часов потерять невозможно, то открытая дверь может вывести прибор из строя. Результаты социологического опроса свидетельствуют, что из 100 человек за холодильник волнуется только 10. Но из них 6 уверены, что обязательно нужно было что-то предпринять. Как вариант – позвонить родителям или соседям у которых есть запасной ключ от квартиры.

«Старые модели холодильников лишены современных систем защиты от действий пользователей. Например, современные модели оповестят пользователя об открытой долго двери звуковой сигнализацией. Другое дело, когда некому закрыть дверь и это может уже привести к выходу прибора из строя. Не говоря уже про порчу всех продуктов. По долгу открытая дверь в холодильнике вызовет перегрузку компрессора и его выход из строя. Забывчивых хозяев по возвращению из отпуска через пару недель может ожидать покупка нового холодильника и хлопоты с испорченными продуктами», - комментирует Алексей Пасленов, продавец-консультант крупной по продаже бытовой техники.

Запертые питомцы

На четвертом месте социологического рейтинга страхов путешественников – домашние питомцы. Почти 90% респондентов из числа тех, кто имеет домашних животных боится оставлять надолго своих любимцев. Не важно, идет речь о хомячке, кошке, собаке или черепашке. Но самый распространенный страх – это закрыть своего любимца в шкафу или ванной. В суете перед отъездом многие не замечают куда забрался питомец, поэтому отправляясь на отдых путешественники спохватываются – а не забыли ли они кого-то в ванной или шкафу.

Зоозащитники уверены, что такая забывчивость может стоить животным жизни. Если, конечно, речь не идет про черепаху или змею, которые могут долго существовать без еды и доступа к воде. А вот четвероногим друзьям в ограниченном пространстве придется туго, особенно котам, которых частенько оставляют на длительный период вообще без присмотра. Естественно, владельцы домашних животных переживают за их судьбу и готовы отказаться от отдыха, чтобы быстрее вернуться домой.

Что делать?

Можно посоветовать тренировать память и записывать все свои действия в блокноте. Но существуют современные способы, как перестать беспокоится и отправиться на отдых в хорошем настроении. Например, существуют системы управления помещениями, которые помогут понять оставили ли вы включенный в розетку утюг или закрыли питомца в шкафу. К примеру, в базовом комплекте приборов безопасности Perenio – набор датчиков, которые сигнализируют об открой двери, задымлении, затоплении, движении в квартире.

«С Perenio можно забыть о неопределенности, которая часто терзает нас по пути на отдых. Выключили ли воду или плиту – все это можно проверить в реальном времени с помощью мобильного приложения и датчиков, которые моментально сигнализируют о проблемах в квартире: утечка воды, дым и т.д. Современные технологи решают задачи, которые раньше перерастали в настоящие психологические травмы или испорченный отпуск. Не забывайте, что подобная система пригодится и по возвращению домой. Ведь случаев, когда нам кажется, что мы что-то забыли дома – достаточно», - уверен Андрей Канаев, директор по развитию бизнеса Perenio в Восточной Европе.

Использовать новые технологии или положиться на свою память – каждый решает сам. С уверенность можно посоветовать – не волноваться понапрасну и отдыхать.

*на правах рекламы.