Украина закрыла въезд для мужчин из России





В пограничных пунктах пропуска действуют усиленные меры контроля.

В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает корреспондент РБК-Украина .

По его словам, усиленные меры контроля осуществляется, прежде всего, в отношении российских граждан.

"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил Цигикал.

В свою очередь президент Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

"Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции", - подчеркнул он.