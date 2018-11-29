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Украина закрыла въезд для мужчин из России
30.11.2018 11:55 — Разное | Ежедневник
В пограничных пунктах пропуска действуют усиленные меры контроля.
В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал, передает корреспондент
По его словам, усиленные меры контроля осуществляется, прежде всего, в отношении российских граждан.
"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане РФ в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил Цигикал.
В свою очередь президент Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.
"Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции", - подчеркнул он.
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В пограничных пунктах пропуска действуют усиленные меры контроля.
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