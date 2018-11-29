ГАИ Партизанского района г. Минска провела акцию «Стоп-парковка»

Накануне Международного дня инвалидов Госавтоинспекция Партизанского района г. Минска совместно с территориальным центром социального обслуживания населения Партизанского района провели акцию «Стоп-парковка».

Сегодня существенная проблема - парковочные места для инвалидов. Большинство крупных парковочных стоянок имеют специально отведенные места, которые обозначены табличкой «инвалиды», однако водители в нарушение правил дорожного движения часто занимают их собственными авто.

В обеденное время парковка у ТЦ «Автоиндустрия» практически заполнена. Особенно у центрального входа. Именно здесь расположены парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.

Инспектор ГАИ связался с водителями и при проверке выяснил, что они не относятся к данной категории. Нарушителей привлекли к ответственности, рассказала ведущий специалист по АиП ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска Анна ТИХАНОВИЧ.

При проверке других мест ситуация такая же – места для инвалидов заняты водителями, которые не относятся к данной категории. Как итог, за полтора часа рейдовых мероприятий к административной ответственности привлекли 3 водителей.

ГАИ напоминает, что в соответствии с КоАП Республики Беларусь граждане, осуществившие неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила остановки и стоянки и проявлять уважение к людям с ограниченными возможностями.