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ГАИ Партизанского района г. Минска провела акцию «Стоп-парковка»

30.11.2018 11:45 — Разное | Аргументы и факты  
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ГАИ Партизанского района г. Минска провела акцию «Стоп-парковка»
ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска

Накануне Международного дня инвалидов Госавтоинспекция Партизанского района г. Минска совместно с территориальным центром социального обслуживания населения Партизанского района провели акцию «Стоп-парковка».

Сегодня существенная проблема - парковочные места для инвалидов. Большинство крупных парковочных стоянок имеют специально отведенные места, которые обозначены табличкой «инвалиды», однако водители в нарушение правил дорожного движения часто занимают их собственными авто.

В обеденное время парковка у ТЦ «Автоиндустрия» практически заполнена. Особенно у центрального входа. Именно здесь расположены парковочные места, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями.

ГАИ Партизанского района г. Минска провела акцию «Стоп-парковка»
Фото: ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска

Инспектор ГАИ связался с водителями и при проверке выяснил, что они не относятся к данной категории. Нарушителей привлекли к ответственности, рассказала ведущий специалист по АиП ОГАИ Партизанского РУВД г. Минска Анна ТИХАНОВИЧ.

При проверке других мест ситуация такая же – места для инвалидов заняты водителями, которые не относятся к данной категории. Как итог, за полтора часа рейдовых мероприятий к административной ответственности привлекли 3 водителей.

ГАИ напоминает, что в соответствии с КоАП Республики Беларусь граждане, осуществившие неправомерную стоянку транспортного средства на месте, отведенном для стоянки транспортных средств инвалидов, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 базовых величин.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать правила остановки и стоянки и проявлять уважение к людям с ограниченными возможностями.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Цель акции – привлечь общественное внимание к недопущению случаев нецелевого использования парковочных мест для инвалидов-колясочников другими автолюбителями.
 
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