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Американский самолет-шпион у границ СССР: рассекречен опасный инцидент времен Холодной войны

30.11.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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Четверо пилотов шведских ВВС получили награды за помощь американскому самолету-шпиону SR 71 Blackbird, сообщает The Drive. Обстоятельства, при которых это произошло, были рассекречены сравнительно недавно.


Фото: engadget.com

29 июня 1987 года SR 71 Blackbird вылетел с британской авиабазы Mildenhall для выполнения разведывательной миссии — американцев интересовали советские военные объекты на Кольском полуострове и вокруг Балтийского моря.

Во время миссии «Балтийский экспресс» один из двигателей SR-71 вышел из строя. Самолет-шпион начал быстро терять высоту и вскоре снизился до высоты всего 24 000 футов (7 315 метров), став уязвимым для советских истребителей и систем ПВО. Американцам пришлось срочно уходить в воздушное пространство Швеции.

В узких границах региона Балтийского моря тогда существовал большой риск нарушения воздушного пространства, что давало возможность СССР сбить американский самолет. Поэтому американские летчики сильно переживали: кто доберется до них первым? Тревога спала, только когда они увидели приближающуюся пару шведских истребителей Saab 37 Viggen. Шведские летчики взяли под охрану поврежденный SR-71.

В конечном итоге SR-71, пролетев через воздушное пространство нескольких стран блока НАТО, дотянул до военно-морской авиабазы Нордхольц, находящейся в Северном море. Детали этой миссии стали известны только в 2017 году, после истечения стандартного 30-летнего срока секретности.

Награды шведским пилотам вручили 28 ноября 2018 года в посольстве США в Стокгольме. Во время церемонии один из пилотов SR 71 отметил, что помощь шведских летчиков помогла избежать международного инцидента, а секретный самолет и его экипаж были спасены.

SR-71 теоретически был способен развивать скорость до 3,2 Маха (около 3916 км/ч) и подниматься на высоту в 25,9 км. Этому самолету не требовалось уклоняться от ракет противника — он просто опережал их.

 
 
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Помощь шведских летчиков помогла избежать международного инцидента
 
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