БАТЭ уже заработал в нынешнем сезоне в еврокубках более 9 миллионов евро

В матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы БАТЭ победил «Види» и получит за это 570 тысяч евро. С этого сезона УЕФА выплачивает именно такую сумму за каждую победу в ЛЕ, сообщает Tribuna.com .



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Напомним, это вторая виктория команды Алексея Баги в групповом раунде нынешней Лиги Европы. Таким образом, на этой стадии БАТЭ уже заработал 1 140 000 евро.

До этого выход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов и групповой этап Лиги Европы позволил БАТЭ заработать 8 миллионов евро. Суммарный доход борисовчан в нынешнем сезоне еврокубков составляет 9 миллионов 140 тысяч евро.

БАТЭ по-прежнему претендует на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Желто-синие занимают 2-ю строку в своей группе вслед за английским «Челси» и впереди венгерского «Види» и греческого ПАОКа.

За победу в группе Лиги Европы полагается 1 миллион евро, а второе место в группе оценивается в 500 тысяч евро.

1. «Челси» — 15 (10−1)

2. БАТЭ — 6 (6−8)

3. «Види» — 6 (3−5)

4. ПАОК — 3 (4−9).

Заключительный тур групповой стадии Лиги Европы пройдет 13 декабря. БАТЭ сыграет в гостях у ПАОКа, «Види» примет у себя в Венгрии «Челси». Для гарантированного выхода в 1/16 финала БАТЭ нужна победа. Ничья устроит борисовчан только в том случае, если очки потеряет и «Види». В случае поражения БАТЭ не выйдет в плей-офф.