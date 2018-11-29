Встреча в профлицее

В рамках третьего этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ивацевичского РОЧС Владислава Пархомик выступила перед учащимися УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства».

Владислава Владимировна ознакомила студентов с оперативной обстановкой в районе, призвала всех отказаться от курения, привела случаи пожаров по причине неосторожного обращения с огнём при курении, которые привели к гибели людей. Работник МЧС напомнила учащимся о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности в общежитии.

Встреча инспектора МЧС с учащимися получилась в виде открытого диалога :поговорили и о соблюдении правил безопасности в зимний период, при нахождении на льду, обсудили, кому можно и как правильно запускать фейерверк. Также каждый мог примерить боевую одежду спасателя и «измерить» о бъем легких с помощью воздушных шаров.

В завершении мероприятия активисты БМООСП подарили зажигательный танец всем присутствующим.

Ивацевичский РОЧС.