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Встреча в профлицее

30.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Встреча в профлицее

 В рамках третьего этапа республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!» старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Ивацевичского РОЧС Владислава Пархомик выступила перед учащимися УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства».

Владислава Владимировна ознакомила студентов с оперативной обстановкой в районе, призвала всех отказаться от курения, привела случаи пожаров по причине неосторожного обращения с огнём при курении, которые привели к гибели людей. Работник МЧС напомнила учащимся о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности в общежитии.

Встреча инспектора МЧС с учащимися получилась в виде открытого диалога :поговорили и о соблюдении правил безопасности в зимний период, при нахождении на льду, обсудили, кому можно и как правильно запускать фейерверк. Также каждый мог примерить боевую одежду спасателя и «измерить» объем легких с помощью воздушных шаров.

В завершении мероприятия активисты БМООСП подарили зажигательный танец всем присутствующим.

Ивацевичский РОЧС.

 

 
 
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 В рамках третьего этапа республиканской акции "Не прожигай свою жизнь!".
 
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