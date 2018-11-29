1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом

В этом году тема Всемирного дня борьбы

со СПИДом – «Знай свой статус».

По состоянию на 1 октября 2018 года в Республике Беларусь проживают более 26 тысяч человек, в Витебской области 1378 человек с ВИЧ-положительным статусом, в районе зарегистрировано 16 случаев.

За январь – сентябрь 2018 года в области выявлено 77 новых случаев ВИЧ-инфекции, в районе — 2 новых случая ВИЧ.

Чаще всего случаи ВИЧ-инфекции в районе выявляются в возрастной группе 35-39 лет – 25%, 30-34 лет – 18,7%, 40-45 лет — 18,7%. Удельный вес случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 20-45 лет составляет 87,5%.

В целом удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет по району 50%. Удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет по району 87,3%.

С 1987 года по 1.10.2018 года от ВИЧ-инфицированных матерей в области родилось 213 детей, в том числе за январь — сентябрь 2018 года – 16. Среди ВИЧ-инфицированных пациентов в области умерло 298 человек. Наиболее неблагополучными являются Лиозненский, Толочинский, Полоцкий, Городокский, Бешенковичский, Витебский, Россонский, Дубровенский районы и г. Витебск.

Активизация полового пути передачи ВИЧ-инфекции на протяжении ряда последних лет свидетельствует о том, что люди либо не знают о мерах профилактики инфекции, либо пренебрегают ими, полагая, что ВИЧ-инфекция имеет отношение только к определенным группам населения, с которыми человек себя не соотносит.

Тестирование на ВИЧ важно для расширения лечения и обеспечения того, чтобы все люди, живущие с ВИЧ, могли вести здоровую и продуктивную жизнь. Также важно дать людям возможность сделать выбор в отношении профилактики ВИЧ.

К сожалению, многие препятствия для тестирования инфекции остаются. Стигма и дискриминация по-прежнему не позволяют людям пройти тест на ВИЧ. Доступ к конфиденциальному тестированию по-прежнему вызывает обеспокоенность.

Хорошей новостью является то, что существует много новых способов расширения доступа к тестированию на ВИЧ.

Обследоваться можно в любом учреждении здравоохранения. Чем раньше человек узнает о наличии вируса в крови, тем раньше начнет заботиться о собственном здоровье и здоровье близких. Сегодня ВИЧ-инфекция поддается лечению. Современные препараты позволяют блокировать размножение вируса и тем самым защищают иммунную систему. Поэтому в отношении ВИЧ-инфекции действует принцип: знать – значить иметь больше возможностей сохранить здоровье, даже если вирус присутствует в организме. Должно пройти определённое время, чтобы в крови смогли обнаружить антитела ВИЧ. Первый раз нужно сдать анализ через 3 месяца после ситуации, опасной в плане заражения. Если результат отрицательный, то обследование необходимо повторить через такой же срок. Но и отрицательный результат теста не означает, что вы застрахованы от ВИЧ-инфекции.

Можно пройти самотестирование. Это процесс, в ходе которого человек самостоятельно берет образец жидкости из ротовой полости, а затем проводит экспресс-тест на ВИЧ и интерпретирует его результат самостоятельно, в приватных условиях, когда он находится один или с кем-то, к кому испытывает доверие. Результат исследования готов через 15-30 минут.

Возможность самостоятельного тестирования на ВИЧ очень важна для тех, кто сомневается в своем ВИЧ-статусе и по каким-то причинам не хочет обращаться в учреждение здравоохранения, чтобы сделать анализ.

Но самотестирование само по себе не может обеспечить постановку диагноза ВИЧ-инфекции – для этого требуется подтверждающий тест в медицинском учреждении.

Наборы для проведения самостоятельного экспресс-тестирования на ВИЧ по слюне «Мульти Тест» (производитель ООО «Мульти Лаб») имеются в продаже в сети аптек ТП РУП «Фармация» в городах Витебск (аптеки №№ 1, 31, 49, 58, 79, 82, 127,128, 157, 164), Орша (аптеки №№ 47, 156), Полоцк (аптеки №№ 77, 168), Новополоцк (аптеки №№ 110, 120, 158, 183) и районных центров.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Витебск, ул. В. Интернационалистов, 37 А (отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

Тел.: (0212) 57 98 62, (0212) 23 80 82. Сайты: www.aids.by и www.cgevtb.by

И. МУСИНОВА,

главный государственный санитарный врач Верхнедвинского района.

В Витебске накануне 1 декабря состоятся широкомасштабные профилактические мероприятия.

Так, 30 ноября ГУ «Центр культуры «Витебск» совместно с ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проведут 3 акции «Узнай свой ВИЧ-статус» с показом тематического форум-спектакля и проведением экспресс-тестирования на ВИЧ для студенческой молодёжи г. Витебска (начало мероприятий в 13.00, 15.00, 17.00 в малом зале Концертного зала «Витебск»). Широкомасштабная акция с консультированием по ВИЧ-инфекции и предложением самотестирования на ВИЧ будет проведена в УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ветеринарной медицины». В районных центрах с участием специалистов ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» проводится акция «Знай свой ВИЧ-статус».