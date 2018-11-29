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Пьяный сельчанин выстрелил в 27-летнего приятеля. В Борисовском районе его искали с "Сиреной"

30.11.2018 11:39 — Разное | Интерфакс  
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Повздоривший с приятелем сельчанин выстрелил в обидчика и скрылся. Чтобы задержать его, в Борисовском районе был введен план "Сирена". Теперь его обвиняют в "покушении на убийство".

"В 23 часа 40 минут 28 ноября в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило тревожное сообщение. Звонивший 27-летний житель деревни Оздятичи сообщил, что ему причинено огнестрельное ранение. Стрелял его знакомый – 40-летний житель соседней деревни Дроздино", - сообщили в УВД Минского облисполкома.

Когда сотрудники РУВД прибыли на место, выяснилось, что было произведено два выстрела, а стрелявший вместе с оружием скрылся в лесном массиве. Потерпевшего с огнестрельными ранениями медики доставили в районную больницу.

На территории района был введен план "Сирена" с привлечением всего личного состава райуправления, сотрудников милиции близлежащих районов и сотрудников областного ОМОНа.

Пьяный сельчанин выстрелил в 27-летнего приятеля. В Борисовском районе его искали с "Сиреной"
Разыскиваемого задержала одна из засадных групп, состоящая из сотрудников уголовного розыска Борисовского РУВД и расположенная на одном из предполагаемых выходов фигуранта из леса. Он сопротивления не оказывал. Оружия при нем обнаружено не было.

Задержанный рассказал, что спрятал охотничье ружье в одном из заброшенных домов неподалеку от места жительства. Где его и нашли оперативники. Оружие фигурант приобрел несколько лет назад и не регистрировал.

По первоначальной информации причина произошедшего – имевший место затяжной конфликт на бытовой почве между фигурантом и потерпевшим. Кроме того, дополнительным катализатором могло стать употребление алкоголя. Сельчанин перед тем, как отправиться на разборки, употреблял спиртные напитки.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Речь идет о покушении на убийство.

 
 
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Повздоривший с приятелем сельчанин выстрелил в обидчика и скрылся. Чтобы задержать его, в Борисовском районе был введен план "Сирена". Теперь его обвиняют в...
 
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