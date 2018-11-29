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Названы продукты, способные предупредить преждевременную смерть
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Ученые наблюдали за уровнем содержания жирных кислот в крови более двух тысяч мужчин среднего возраста. За два десятка лет наблюдений умерла почти половина участников эксперимента.
Исследователи заметили определенную закономерность: жертвами преждевременной смерти чаще становились мужчины с низкой концентрацией линолевой кислоты в организме.
В свою очередь, высокое содержание этой кислоты в крови человека уменьшало риски возникновения проблем с сердцем и сосудами, а также других потенциально опасных заболеваний.
Аналогичный, однако менее ярко выраженный эффект оказывала на организм арахидоновая кислота.
По словам ученых, повысить уровень содержания этих кислот в организме человек может с помощью питания. Эти вещества содержатся во многих растительных маслах, орехах и семенах.
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Финские ученые рассказали о продуктах, которые помогут человеку избежать проблем с сердцем.
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