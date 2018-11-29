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Названы продукты, способные предупредить преждевременную смерть

30.11.2018 11:54 — Разное | UDF  
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Сотрудники Университета Восточной Финляндии рассказали о продуктах, которые могут помочь человеку избежать проблем с сердцем и преждевременной смерти.

Ученые наблюдали за уровнем содержания жирных кислот в крови более двух тысяч мужчин среднего возраста. За два десятка лет наблюдений умерла почти половина участников эксперимента.

Исследователи заметили определенную закономерность: жертвами преждевременной смерти чаще становились мужчины с низкой концентрацией линолевой кислоты в организме.

В свою очередь, высокое содержание этой кислоты в крови человека уменьшало риски возникновения проблем с сердцем и сосудами, а также других потенциально опасных заболеваний.

Аналогичный, однако менее ярко выраженный эффект оказывала на организм арахидоновая кислота.

По словам ученых, повысить уровень содержания этих кислот в организме человек может с помощью питания. Эти вещества содержатся во многих растительных маслах, орехах и семенах.

 
 
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Финские ученые рассказали о продуктах, которые помогут человеку избежать проблем с сердцем.
 
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