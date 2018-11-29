Лукашенко уже сел на предвыборного коня

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«Мы провели модернизацию домостроительных комбинатов. Нарастили их годовые мощности до 2,5 млн. метров изделий. Создали хорошую базу для строительства экономичных, энергоэффективных объектов. Но отдачи не получили… Загрузка комбинатов на протяжении последних пяти лет не превышает 50%. Из 13 модернизированных ДСК единицы работают эффективно».

«Суммарные убытки трех цементных заводов по сравнению с прошлым годом выросли более чем в два раза и составили BYN220 млн. Задолженность по кредитам и займам - более $1 млрд. …Два года подряд заводы не могут обеспечить летний сезонный спрос на эту продукцию в розничной сети».

«В Красносельске новое китайское оборудование из-за ремонта простаивало больше 40 суток. Ну так замените это оборудование на свое, отечественное. У нас же машиностроительная страна».

«Требую от правительства срочно приступить к исправлению ошибок ваших предшественников по этим предприятиям. И не только предшественников. Скажу одно: на государственную поддержку в виде денег или списания долгов даже не рассчитывайте!».