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В Ждановичах в ДТП погибла молодая девушка

30.11.2018 11:38 — Разное | UDF  
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Фото из архива БЕЛТА
Девушка погибла в результате ДТП под Минском, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария в поселке Ждановичи произошла 29 ноября около 21.50. "41-летний минчанин на Mercedes-Benz ехал по ул. Вокзальной и сбил двух пешеходов. В результате ДТП погибла 25-летняя девушка. В больницу с различными травмами доставлен 23-летний парень", - проинформировали в ГАИ.

Оба пешехода не были обозначены световозвращающими элементами. Водитель был трезв.

 
 
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Авария в поселке Ждановичи произошла 29 ноября около 21.50.
 
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