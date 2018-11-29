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Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесен в Мадрид из-за буйства фанатов

30.11.2018 12:13 — Разное | Tut.by  
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Конфедерация футбола Южной Америки выбрала Мадрид местом проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес, сообщает Sports.ru.

«Ривер Плейт» примет «Бока Хуниорс» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Игра на домашней арене «Реала» пройдет 9 декабря. Первый матч завершился ничьей — 2:2.

Напомним, вторая игра должна была пройти 24 ноября. Однако болельщики «Ривера» напали на автобус «Боки», выбив стекла. Несколько игроков получили порезы от осколков.


Фото: twitter.com/lanumero12comar

В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали, в том числе из-за распыления слезоточивого газа).

Матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату.

«Ривер» в итоге был оштрафован на 400 тысяч долларов и проведет два матча без зрителей в 2019 году.

 
 
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Конфедерация футбола Южной Америки выбрала Мадрид местом проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес.
 
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