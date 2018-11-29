|
Ответный матч финала Кубка Либертадорес перенесен в Мадрид из-за буйства фанатов
Конфедерация футбола Южной Америки выбрала Мадрид местом проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес, сообщает
«Ривер Плейт» примет «Бока Хуниорс» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Игра на домашней арене «Реала» пройдет 9 декабря. Первый матч завершился ничьей — 2:2.
Напомним, вторая игра должна была пройти 24 ноября. Однако
В ходе ликвидации беспорядков несколько футболистов пострадали, в том числе из-за распыления слезоточивого газа).
Матч сначала был перенесен на сутки, а потом отодвинут на неопределенную дату.
«Ривер» в итоге был оштрафован на 400 тысяч долларов и проведет два матча без зрителей в 2019 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфедерация футбола Южной Америки выбрала Мадрид местом проведения ответной игры финала Кубка Либертадорес.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)