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Министр экономики посетил с рабочим визитом Вороновский район

30.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Министр экономики посетил с рабочим визитом Вороновский район

Привлечь в страну надежных инвесторов, выравнять регионы в экономическом развитии, устранить тормозящие эффективную работу факторы — ожидаемый эффект от реализации комплексного плана новой индустриализации регионов до 2025 года. В прошлом году его разработало Минэкономики Беларуси. План содержит более тысячи инвестиционных проектов, привязанных к специфике и профилю каждого района. Его реализация позволит экономике Беларуси ежегодно прирастать до 2%, достичь ВВП в размере 100 млрд долларов.  По поручению Премьер-министра Беларуси план индустриализации отрабатывается на местах с отраслевыми госорганами и райисполкомами.


Министр экономики посетил с рабочим визитом Вороновский район

 

Под руководством министра экономики Дмитрия Крутого на базе Вороновского райисполкома состоялась рабочая встреча с представителями власти отдельных регионов Гродненщины.  В ней приняли участие первый заместитель министра экономики Александр Червяков, заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик. Детально обсуждались и вырабатывались подходы к развитию в ближайшей пятилетке несколько отстающих по уровню социально-экономического развития районов Гродненщины — Вороновского, Зельвенского, Свислочского.


Министр экономики посетил с рабочим визитом Вороновский район

Докладывая о планах, председатель Вороновского райисполкома Николай Розум подчеркнул, что с учетом специфики нашего района ставка делается на сельскохозяйственную отрасль. Перспективным будет и развитие сферы услуг, с приходом в район израильского инвестора положено начало развитию поклонного туризма. 


Министр экономики посетил с рабочим визитом Вороновский район

Свое видение социально-экономического развития других регионов изложили заместители председателей райисполкомов по экономике, присутствовавшие на заседании.   

Подводя итоги рабочей встречи, Дмитрий Крутой обозначил задачи, стоящие перед органами власти на местах. Прежде всего,  необходимо преодолеть существующие негативные экономические явления. Сократить отток населения, найти точки роста, которые позволят подтянуться к среднеобластным показателям.


Министр экономики посетил с рабочим визитом Вороновский район

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Привлечь в страну надежных инвесторов, выравнять регионы в экономическом развитии, устранить тормозящие эффективную работу факторы — ожидаемый эффект от...
 
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