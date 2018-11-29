Последний день переобуться. С 1 декабря ГАИ будет штрафовать за летнюю резину

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости «переобуть» машину к наступлению календарной зимы.

За управление автомобилем с летними шинами с 1 декабря водителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 0,5 базовой величины (12,25 руб.), сообщили в ГАИ Минска

Наказание грозит и тем автомобилистам, на машинах которых установлена изношенная резина (высота рисунка протектора менее 4 мм), — предупреждение или штраф в размере до 1 базовой (25,5 руб.). Повторное в течение года подобное нарушение карается штрафом от 2 до 5 базовых (от 49 до 122,5 руб.).