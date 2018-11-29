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При уточнении адресов переписи в Беларуси на картах добавилось почти 126 тыс. домов

30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Регистраторы при уточнении адресов в ходе первого этапа подготовки к переписи населения Беларуси удалили из первоначальных картографических данных более 8 тыс. домов, а добавили почти 126 тыс. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель Национального статистического комитета Инна Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси завершился первый этап подготовки к переписи населения, которая пройдет в 2019 году. С 5 по 30 ноября регистраторы проводили сплошной обход всех строений, как действующих, так и находящихся в стадии строительства, в которых проживают или могут проживать люди к моменту проведения переписи населения в октябре 2019 года, а также нежилых строений, занятых организациями.

«Всего обследовано около 626 тыс. строений. За 16 дней регистраторы удалили более 8 тыс. объектов, а добавили почти 126 тыс. домов. Сейчас продолжается проверка по каждой такой точке, в том числе с кадастровым агентством, чтобы уточнить всю информацию», — сказала Инна Медведева.

 
 
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Регистраторы при уточнении адресов в ходе первого этапа подготовки к переписи населения Беларуси удалили из первоначальных картографических данных более 8 тыс....
 
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