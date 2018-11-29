Безналичные жилищные субсидии в январе-октябре получили свыше 29,7 тыс. семей

В Беларуси более 29,7 тыс. семей в январе-октябре получили безналичные жилищные субсидии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство семей — почти 28,5 тыс. — получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по выявительному принципу. В этом случае они начисляются и продлеваются автоматически. Право получения субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет, инвалидами I группы и людьми, достигшими 80-летнего возраста. Для них субсидии появились в счет-извещениях в августе за июль.

В январе-октябре безналичные жилищные субсидии были начислены на общую сумму свыше Br865 тыс., в том числе Br157,2 тыс. для домохозяйств Брестской области, Br154,2 тыс. — Гомельской, Br133,1 тыс. — Витебской, Br114,6 тыс. — Могилевской, Br104,9 тыс. — Минской и Br85,7 тыс. — Гродненской областей. В Минске безналичные жилищные субсидии составили Br115,6 тыс.