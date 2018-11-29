ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безналичные жилищные субсидии в январе-октябре получили свыше 29,7 тыс. семей

30.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси более 29,7 тыс. семей в январе-октябре получили безналичные жилищные субсидии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Большинство семей — почти 28,5 тыс. — получили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по выявительному принципу. В этом случае они начисляются и продлеваются автоматически. Право получения субсидий по выявительному принципу дополнительно предоставлено гражданам, ухаживающим за детьми в возрасте до трех лет, детьми-инвалидами до 18 лет, инвалидами I группы и людьми, достигшими 80-летнего возраста. Для них субсидии появились в счет-извещениях в августе за июль.

В январе-октябре безналичные жилищные субсидии были начислены на общую сумму свыше Br865 тыс., в том числе Br157,2 тыс. для домохозяйств Брестской области, Br154,2 тыс. — Гомельской, Br133,1 тыс. — Витебской, Br114,6 тыс. — Могилевской, Br104,9 тыс. — Минской и Br85,7 тыс. — Гродненской областей. В Минске безналичные жилищные субсидии составили Br115,6 тыс.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси более 29,7 тыс. семей в январе-октябре получили безналичные жилищные субсидии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении экономики Министерства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жизнь не по средствам. Сколько белорусов в этом году не смогли пояснить, где взяли деньги на покупки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика