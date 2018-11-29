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г.Пинск: в ДТП травмирована пешеход, пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода

30.11.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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29.11.2018 около 08:00 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 18-летняя жительница г.Пинска, управляла автомобилем "Бьюик Энклайв" и двигаясь по пр-ту Жолтовского г. Пинска, в направлении от ул. Калиновского к ул. Солнечной, совершила наезд на 24-летнюю девушку-пешехода, жительницу д.Пинковичи, которая переходила проезжую часть пр-та Жолтовского вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61094.php

г.Пинск: в ДТП травмирована пешеход, пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «Пинская ЦБ».

г.Пинск: в ДТП травмирована пешеход, пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода


К сожалению, статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьезно относятся к собственной безопасности и забывают об элементарных нормах безопасности. ГАИ в очередной раз обращается к пешеходам и призывает их строго соблюдать ПДД и помнить, что кроме прав, у них существуют и обязанности! Обязанность каждого пешехода - убедиться в безопасности своего перехода! Переходить проезжую часть необходимо строго по пешеходному переходу! Если в зоне видимости пешеходный переход отсутствует необходимо пересекать проезжую часть под прямым углом предварительно убедившись в безопасности перехода! Не выходите на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим автомобилем.

Уважаемые участники дорожного движения, помните, что в темное время суток, особенно вне населенных пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы стать заметнее на дороге необходимо использовать световозвращающие элементы. Берегите себя!

 
 
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29.11.2018 около 08:00 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 18-летняя жительница г.Пинска, управляла автомобилем...
 
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