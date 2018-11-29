|
г.Пинск: в ДТП травмирована пешеход, пересекавшая проезжую часть вне пешеходного перехода
30.11.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
29.11.2018 около 08:00 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 18-летняя жительница г.Пинска, управляла автомобилем "Бьюик Энклайв" и двигаясь по пр-ту Жолтовского г. Пинска, в направлении от ул. Калиновского к ул. Солнечной, совершила наезд на 24-летнюю девушку-пешехода, жительницу д.Пинковичи, которая переходила проезжую часть пр-та Жолтовского вне пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в травматологическое отделение УЗ «Пинская ЦБ».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29.11.2018 около 08:00 часов в г.Пинске произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 18-летняя жительница г.Пинска, управляла автомобилем...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)