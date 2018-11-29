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Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

30.11.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Читатель Т.И. Волошин прислал в редакцию Zarya.by письмо, где рассказал о благотворительном доме «Благодать» и о проблеме, с которой столкнулись ее служительницы. Zarya.by отправилась в благотворительный дом по улице Ленина, 49, который находится у старого речного порта, чтобы из первых уст услышать о том, что волнует людей, которые там трудятся. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

Одноэтажный белый обветшалый домик со старыми окнами, которые, кажется, вот-вот рассыплются, выглядел совсем не приветливо, в отличие от добродушных женщин-пенсионерок, занимающихся бескорыстным трудом уже по 10 – 20 лет.

Здесь, в «Благодати», действует пункт приема и раздачи вещей. Все нуждающиеся могут прийти и выбрать себе одежду. В основном дом посещают многодетные и малообеспеченные семьи, пожилые одинокие люди, граждане без определенного места жительства, люди, освободившиеся из мест лишения свободы и др. 

Есть такие семьи, которые работницы «Благодати» знают уже много лет. Например, в одной из них – девять детей! И всех нужно одеть. В смену в благотворительном доме работает по два человека. А всего здесь трудятся десять женщин. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

– К нам приносят вещи в мешках, отдают всё, что не нужно, – начинает рассказывать Зинаида Косьянюк, которая работает в этой организации с 1993 года. – Одежду при людях мы не перебираем, поэтому не можем сказать: «Это нам не подходит, забирайте обратно!» По правилам санитарных норм, все вещи должны быть чистыми, аккуратными, пригодными к употреблению, но далеко не всегда в мешках только такая одежда. Приходится ее сортировать: грязное, изношенное, совсем старомодное убираем, а девать эти «отходы» некуда. Смотрите, сколько ветоши скопилось!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

И это действительно проблема. Ветошью завалена практически целая комната до потолка! Как рассказали работницы, раньше подобные «отходы» забирал Брестский мусороперерабатывающий завод.

- Никаких проблем не возникало: мы звоним – они приезжали и забирали, – продолжает рассказ Тамара Лихачева. – Сейчас завод перестал забирать ветошь, он ее сам не перерабатывает. А у переработчиков у каждого определенные требования к ветоши, например, не сдавать вещи с кожаными вставками, прорезиненные и т.д. То есть, и саму ветошь ещё нужно сортировать.... Выбрасывать одежду в мусорные контейнеры, находящиеся рядом, нельзя – ругаются жители домов, к тому же ветоши очень много. Оплатить вывоз огромного количества непригодной одежды мы тоже не можем, потому что пожертвований, которые оставляют некоторые люди, с трудом хватает на оплату аренды помещения и электричества. Поэтому и от отопления нам пришлось отказаться – не по карману. 

– Вот, посмотрите, мы всё фиксируем, – дает мне в руки журнал учета Зинаида Дмитриевна. В нем записываются люди, которые по возможности смогли оставить какую-либо сумму в качестве пожертвования. Смотрю – два рубля, рубль, 50 копеек… 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

Благотворительный дом не отказывает в помощи никому – приходят не только брестчане, но и нуждающиеся из других городов и деревень – из Домачево, Мухавца, Дрогичина, Пружан, Малориты и т.д. Были женщины из Питера и Минска, приехавшие погостить в Брест. Приходили даже граждане Индии! Особенно в помощи нуждались жители Украины, которые из-за событий последних лет вынуждены были покинуть родину… 

– Ветошь у нас перестали забирать с августа. Мы обращались в Брестское котельное хозяйство, но оно не смогло помочь. Раньше и ЖЭС забирал ненужную одежду, сейчас – нет, принимают только макулатуру. Складировать ветошь нам больше некуда, выносить к контейнерам нельзя. Есть платные услуги по вывозу мусора, но они нам не по карману. Какая-то безысходность! – с отчаянием говорит Зинаида Косьянюк. – Приходили сотрудники из больницы, но им нужно что-то хлопчатобумажное на обтирание, а ветошь скапливается синтетическая…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи
 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

Перед выходными и в выходные вещей приносят больше, чем в будние дни, да и посетителей в субботу и воскресенье больше. В течение часа, пока я общалась с женщинами, «Благодать» посетили шесть человек. 

Комнаты здесь разделены на условные залы: мужская одежда, женская, подростковая и детская, отдельно – обувь. Есть даже книги, их активно разбирают. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

Для удобства в здании есть окошечко, через которое можно оставить одежду, если, к примеру, не успели в дни приема. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

Помещения не в самом хорошем состоянии, но служительницы благотворительного дома не обращают на это внимание, как и на холод, – привыкли. А вот на огромную гору ветоши нельзя не обратить внимание. Если она и дальше будет скапливаться, то скоро займет и другую комнату, тогда некуда будет девать хорошие вещи… Служительницы «Благодати» выражают надежду на то, что кто-нибудь сможет помочь решить эту проблему. Ведь мир не без добрых людей. 

О том, насколько важен этот благотворительный дом, знают многие. За этот год здесь обслужили более 700 человек, а до конца 2018-го счет посетителей дойдет до тысячи. «Благодать», несомненно, помогает, но и ей тоже нужна помощь…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61093.php

Горы ненужных вещей. Благотворительный дом «Благодать» нуждается в помощи

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Читатель Т.И. Волошин прислал в редакцию Zarya.by письмо, где рассказал о благотворительном доме «Благодать» и о проблеме, с которой столкнулись ее служительницы. Zarya.by...
 
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